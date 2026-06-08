< sekcia Regióny
Kúpalisko v Myjave je pripravené na začiatok sezóny
Pred začiatkom sezóny prevádzkovateľ zrealizoval druhú etapu rekonštrukcie toboganu a zabezpečil aj nové ležadlá na slnenie.
Autor TASR
Myjava 8. júna (TASR) - Letné kúpalisko v Myjave je pripravené na začiatok novej sezóny. Oficiálne otvorenie však závisí od stabilného teplého počasia. Zatiaľ môžu návštevníci krytej plavárne využívať na slnenie terasu kúpaliska. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Myjava Marek Hrin.
Pred začiatkom sezóny prevádzkovateľ zrealizoval druhú etapu rekonštrukcie toboganu a zabezpečil aj nové ležadlá na slnenie. Ceny vstupného zostávajú podľa hovorcu nezmenené.
Kvalitu vody pred sezónou preveril Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne, nezistil žiadne nedostatky. „Kvalita vody sa poverenými zamestnancami kúpaliska kontroluje na dennej báze. RÚVZ kontroluje kvalitu vody podľa vlastného rozhodnutie počas celej sezóny,“ ozrejmil.
Počas letnej sezóny 2025 navštívilo kúpalisko 9491 ľudí, evidovalo medziročný pokles návštevnosti oproti roku 2024, čo mesto pripisuje veľmi premenlivému počasiu počas minulého leta. „Tento rok očakáva prevádzkovateľ návštevnosť asi 12.000 ľudí. Plavčíkov a sezónnych pracovníkov má zatiaľ zabezpečených dostatok,“ doplnil Hrin.
Aktuálnym prevádzkovateľom, správcom mestských športových zariadení vrátane letného kúpaliska, je spoločnosť Správa majetku mesta Myjava.
Pred začiatkom sezóny prevádzkovateľ zrealizoval druhú etapu rekonštrukcie toboganu a zabezpečil aj nové ležadlá na slnenie. Ceny vstupného zostávajú podľa hovorcu nezmenené.
Kvalitu vody pred sezónou preveril Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne, nezistil žiadne nedostatky. „Kvalita vody sa poverenými zamestnancami kúpaliska kontroluje na dennej báze. RÚVZ kontroluje kvalitu vody podľa vlastného rozhodnutie počas celej sezóny,“ ozrejmil.
Počas letnej sezóny 2025 navštívilo kúpalisko 9491 ľudí, evidovalo medziročný pokles návštevnosti oproti roku 2024, čo mesto pripisuje veľmi premenlivému počasiu počas minulého leta. „Tento rok očakáva prevádzkovateľ návštevnosť asi 12.000 ľudí. Plavčíkov a sezónnych pracovníkov má zatiaľ zabezpečených dostatok,“ doplnil Hrin.
Aktuálnym prevádzkovateľom, správcom mestských športových zariadení vrátane letného kúpaliska, je spoločnosť Správa majetku mesta Myjava.