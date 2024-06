Kúpalisko v Partizánskom otvorilo tohtoročnú letnú sezónu

Partizánske 18. júna (TASR) - Mestské kúpalisko Dúha v Partizánskom otvorilo v pondelok (17. 6.) tohtoročnú letnú sezónu. Technickým službám mesta, ktoré areál spravujú, to umožnili aktuálne teploty. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



Počas pracovných dní do začiatku letných prázdnin môže kúpalisko verejnosť navštíviť od 13.00 h do 19.00 h, cez víkend od 9.00 h do 19.30 h. Ceny vstupného zostali na úrovni minulého roka.



Areál kúpaliska ponúka veľký plavecký bazén, detské brodisko, sedací oddychový bazén, bazén s atrakciami, plážové volejbalové ihrisko i pieskoviská. Za vstup menej zaplatia obyvatelia Partizánskeho.



Letné kúpalisko Dúha otvorilo mesto v roku 2000. V roku 2004 ho vyhlásili za najlepšie regionálne kúpalisko na Slovensku. Nachádza sa pod lesom, v blízkosti športovej haly a zimného štadióna.