Kúpalisko v Považskej Bystrici navštívilo takmer 27.000 ľudí

Považská Bystrica 22. septembra (TASR) - Letné kúpalisko v Považskej Bystrici navštívilo v uplynulej letnej sezóne takmer 27.000 ľudí. Je to takmer o 8000 viac ako v minulej sezóne. Informoval o tom konateľ spoločnosti Mestské športové kluby Považská Bystrica Ján Zlocha.



Od 15. júna do 9. septembra bolo kúpalisko otvorené 67 dní, 19 dní bolo pre nepriaznivé počasie zatvorené. "Počas dvoch júnových týždňov sme zaznamenali 5339 návštevníkov, v júli 13.257, v auguste to bolo 7748 a počas prvého septembrového týždňa využilo kúpalisko 468 ľudí. Spolu to bolo 26.812 návštevníkov. Tohtoročnú sezónu teda hodnotíme ako úspešnú," priblížil Zlocha.



Po skončení letnej sezóny bola Považskobystričanom každoročne k dispozícii krytá plaváreň, no tento rok nebude. Havarijná situácia strešného plášťa si vyžiadala komplexnú rekonštrukciu. Práce odštartovali na začiatku septembra a trvať by mali šesť mesiacov. Celkové náklady na rekonštrukciu budú 439.000 eur, 280.000 eur získalo mesto z Fondu na podporu športu.