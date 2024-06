Kúpalisko v Považskej Bystrici otvoria už 8. júna

Považská Bystrica 3. júna (TASR) - Považskobystrické letné kúpalisko chcú tento rok otvoriť o tri týždne skôr ako zvyčajne. V prípade dobrého počasia bude k dispozícii verejnosti už v sobotu 8. júna. Informoval o tom konateľ spoločnosti Mestské športové kluby (MŠK) Považská Bystrica Ján Zlocha.



"S prípravnými prácami sme začali približne pred mesiacom. Museli sme urobiť revízie strojných zariadení, najmä elektrických, taktiež sme kontrolovali šmýkačky. Následne prišli na rad maľovanie, údržba, oprava schodov, kosba. Okrem údržbárskych prác sme vykosili trávnatú plochu, vykonali kompletnú dezinfekciu bazénov a napustili vodu," priblížil Zlocha.



Podľa považskobystrického primátora Karola Janasa zvyčajne kúpalisko otvárajú začiatkom prázdnin. Tento rok sa rozhodli otvoriť ho skôr. "V minulých rokoch prišli na začiatku júna vyššie teploty a kúpalisko bolo stále zatvorené. Navyše, v auguste býva počasie dosť premenlivé, a keďže počas leta býva zatvorená plaváreň, rozhodli sme sa to takto prepojiť. Zámerom bolo, aby ľudia nezostali bez možnosti relaxu a športovania," doplnil primátor.



Kúpalisko bude otvorené počas pracovných dní od 12.00 do 19.00 h, počas víkendov od 10.00 do 19.00 h. Ceny vstupného zostávajú na úrovni minulého roka. Aktívni plavci môžu využiť od pondelka do piatka večerné plávanie. Minulý rok navštívilo kúpalisko viac ako 30.000 ľudí.