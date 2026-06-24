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Kúpalisko v Revúcej je na sezónu pripravené
Kúpalisko v Revúcej plánovala samospráva sprístupniť v sobotu 20. júla, mesto deň predtým informovalo, že otvorenie sezóny sa z technických dôvodov odkladá.
Autor TASR
Revúca 24. júna (TASR) - Mestské kúpalisko v Revúcej je už pripravené na tohtoročnú letnú sezónu. Otvoriť ho pôvodne plánovali uplynulý víkend, naďalej sa však čaká na výsledok rozboru vody z detského bazéna. Pre TASR to uviedol riaditeľ Technických služieb mesta Revúca Ondrej Báňás.
Kúpalisko v Revúcej plánovala samospráva sprístupniť v sobotu 20. júla, mesto deň predtým informovalo, že otvorenie sezóny sa z technických dôvodov odkladá. Ako pre TASR priblížil riaditeľ technických služieb, potrebné je ešte počkať na rozbor vody z detského bazéna.
„Prvý júlový víkend sme napúšťali veľký plavecký bazén a začal sa napúšťať aj detský bazén. Pri jeho napúšťaní nám praskla trubka pri filtrácii. Zavolali sme firmu, ktorá nám to prišla o pár dní opraviť,“ priblížil Báňás. Ako dodal, v tom období tak bolo možné urobiť odber vzorky vody iba z veľkého bazéna. Vzorku z detského bazéna mohla prísť akreditovaná firma z personálnych dôvodov urobiť až v utorok (23. 6.).
„Kým nemáme výsledok, hygiena nám nepovolí otvorenie. Máme sľúbené, že prevádzku povolia hneď, ako budú mať ten papier na stole,“ skonštatoval riaditeľ technických služieb s tým, že výsledok očakáva v najbližších dňoch, rýchlosť celého procesu však nie je možné ovplyvniť.
Kúpalisko v Revúcej prešlo ešte pred vlaňajšou sezónou rozsiahlejšou obnovou za približne 100.000 eur. Na základe upozornenia hygieny boli zrekonštruované prístupové chodníky k bazénom. Obnovou prešiel i samotný plavecký bazén. „Bola tam fólia, s ktorou sme mali každoročne problém. Nakoniec sme sa rozhodli pre rekonštrukciu. Fólia sa dala preč a celé teleso bazéna sa vylaminovalo,“ priblížil Báňás.
Kúpalisko v Revúcej plánovala samospráva sprístupniť v sobotu 20. júla, mesto deň predtým informovalo, že otvorenie sezóny sa z technických dôvodov odkladá. Ako pre TASR priblížil riaditeľ technických služieb, potrebné je ešte počkať na rozbor vody z detského bazéna.
„Prvý júlový víkend sme napúšťali veľký plavecký bazén a začal sa napúšťať aj detský bazén. Pri jeho napúšťaní nám praskla trubka pri filtrácii. Zavolali sme firmu, ktorá nám to prišla o pár dní opraviť,“ priblížil Báňás. Ako dodal, v tom období tak bolo možné urobiť odber vzorky vody iba z veľkého bazéna. Vzorku z detského bazéna mohla prísť akreditovaná firma z personálnych dôvodov urobiť až v utorok (23. 6.).
„Kým nemáme výsledok, hygiena nám nepovolí otvorenie. Máme sľúbené, že prevádzku povolia hneď, ako budú mať ten papier na stole,“ skonštatoval riaditeľ technických služieb s tým, že výsledok očakáva v najbližších dňoch, rýchlosť celého procesu však nie je možné ovplyvniť.
Kúpalisko v Revúcej prešlo ešte pred vlaňajšou sezónou rozsiahlejšou obnovou za približne 100.000 eur. Na základe upozornenia hygieny boli zrekonštruované prístupové chodníky k bazénom. Obnovou prešiel i samotný plavecký bazén. „Bola tam fólia, s ktorou sme mali každoročne problém. Nakoniec sme sa rozhodli pre rekonštrukciu. Fólia sa dala preč a celé teleso bazéna sa vylaminovalo,“ priblížil Báňás.