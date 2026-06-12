< sekcia Regióny
Kúpalisko v Rožňave otvorí letnú sezónu 20. júna
Areál rožňavského kúpaliska sa rozprestiera na ploche takmer štyroch hektárov.
Autor TASR
Rožňava 12. júna (TASR) - Kúpalisko v Rožňave otvorí tohtoročnú letnú sezónu 20. júna. V areáli v súčasnosti vrcholia prípravy na otvorenie, nateraz sa podarilo zastabilizovať aj problémy s napúšťaním bazéna a únikom vody, ktoré rožňavské kúpalisko trápia v ostatných rokoch. Samospráva pripravuje obnovu vyše 40-ročného areálu, na prvú etapu by chcela získať externé zdroje. Pre TASR to uviedol riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava Mikuláš Gregor.
S prípravnými prácami na letnú sezónu sa na rožňavskom kúpalisku začalo ešte v máji. Technické služby mesta Rožňava po zime vyčistili areál i bazén a začali s jeho napúšťaním. Kúpalisko otvorí svoje brány pre verejnosť po prvýkrát 20. júna o 8.00 h ranným plávaním, výška vstupného sa v porovnaní s vlaňajškom nemení.
Areál rožňavského kúpaliska sa rozprestiera na ploche takmer štyroch hektárov. Návštevníkom ponúka 50-metrový plavecký bazén a tri samostatné detské bazény. Raritou je trojposchodový skokanský mostík, z ktorého sa skáče do štvormetrovej vody v plaveckom bazéne. V areáli je k dispozícii aj pieskovisko, minigolf, tenisový kurt, ihrisko na basketbal, nohejbal i plážový volejbal.
Kúpalisko v Rožňave navštívi každoročne v závislosti od počasia približne 20.000 ľudí. Areál je v prevádzke od roku 1981, v ostatných rokoch čelil viacerým technickým problémom. Jedným z nich bol napríklad nedostatočný tlak pri čerpaní vody zo studní. „Minulý rok sme museli dokupovať dve čerpadlá, tento rok ešte jedno. Tento rok sme sa trápili aj s vodojemom, kde nám voda nepritekala takým prúdom, ako sme očakávali, ale tento problém sa takisto vyriešil,“ priblížil Gregor.
Problémom rožňavského kúpaliska je aj masívny únik vody z bazéna, ktorý sa opakuje už niekoľko rokov. „Voda nám neustále uniká cez bazénovú fóliu a takisto cez bazénové teleso. Ten únik je pomerne veľký, každým rokom sa ho snažíme kúsok znížiť. Tento rok sa nám ho takisto podarilo nejakými záplatami čiastočne znížiť, ale stále pretrváva,“ skonštatoval riaditeľ technických služieb.
Rožňavská samospráva vníma nepriaznivý stav na kúpalisku a pripravuje jeho rekonštrukciu. „Máme k dispozícii projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na jeho obnovu. Druhým krokom je získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu, ktorú kúpalisko dlhodobo potrebuje,“ priblížil primátor Michal Domik. Doplnil tiež, že problémom pri obnove kúpalísk je, že sa na tieto projekty nedá využiť dotácia z európskych zdrojov, samospráva by preto chcela financie na prvú etapu rekonštrukcie získať z Rady partnerstva Košického samosprávneho kraja.
S prípravnými prácami na letnú sezónu sa na rožňavskom kúpalisku začalo ešte v máji. Technické služby mesta Rožňava po zime vyčistili areál i bazén a začali s jeho napúšťaním. Kúpalisko otvorí svoje brány pre verejnosť po prvýkrát 20. júna o 8.00 h ranným plávaním, výška vstupného sa v porovnaní s vlaňajškom nemení.
Areál rožňavského kúpaliska sa rozprestiera na ploche takmer štyroch hektárov. Návštevníkom ponúka 50-metrový plavecký bazén a tri samostatné detské bazény. Raritou je trojposchodový skokanský mostík, z ktorého sa skáče do štvormetrovej vody v plaveckom bazéne. V areáli je k dispozícii aj pieskovisko, minigolf, tenisový kurt, ihrisko na basketbal, nohejbal i plážový volejbal.
Kúpalisko v Rožňave navštívi každoročne v závislosti od počasia približne 20.000 ľudí. Areál je v prevádzke od roku 1981, v ostatných rokoch čelil viacerým technickým problémom. Jedným z nich bol napríklad nedostatočný tlak pri čerpaní vody zo studní. „Minulý rok sme museli dokupovať dve čerpadlá, tento rok ešte jedno. Tento rok sme sa trápili aj s vodojemom, kde nám voda nepritekala takým prúdom, ako sme očakávali, ale tento problém sa takisto vyriešil,“ priblížil Gregor.
Problémom rožňavského kúpaliska je aj masívny únik vody z bazéna, ktorý sa opakuje už niekoľko rokov. „Voda nám neustále uniká cez bazénovú fóliu a takisto cez bazénové teleso. Ten únik je pomerne veľký, každým rokom sa ho snažíme kúsok znížiť. Tento rok sa nám ho takisto podarilo nejakými záplatami čiastočne znížiť, ale stále pretrváva,“ skonštatoval riaditeľ technických služieb.
Rožňavská samospráva vníma nepriaznivý stav na kúpalisku a pripravuje jeho rekonštrukciu. „Máme k dispozícii projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na jeho obnovu. Druhým krokom je získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu, ktorú kúpalisko dlhodobo potrebuje,“ priblížil primátor Michal Domik. Doplnil tiež, že problémom pri obnove kúpalísk je, že sa na tieto projekty nedá využiť dotácia z európskych zdrojov, samospráva by preto chcela financie na prvú etapu rekonštrukcie získať z Rady partnerstva Košického samosprávneho kraja.