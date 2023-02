Kúpalisko v Topoľčanoch otvorí brány začiatkom júna, vstupné sa zvýši

Topoľčany 19. februára (TASR) – Sezóna na letnom kúpalisku v Topoľčanoch by sa mala začať 3. júna. Otváracie hodiny sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom nezmenia. Podľa návrhu, ktorý predložili Mestské služby Topoľčany mestskému zastupiteľstvu na schválenie, by sa ceny vstupného mali zvýšiť o jedno euro. Kúpalisko zostane otvorené do 3. septembra.



Ceny vstupného ovplyvnil predpoklad, že ceny energií budú počas roka 2023 rásť. "Zároveň bolo prieskumom zistené, že ceny vstupného na okolitých letných kúpaliskách v roku 2022 mierne vzrástli," uviedol Martin Čertek, ktorý návrh vypracoval.