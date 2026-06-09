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Kúpalisko v Tornali otvoria koncom júna
Kúpalisko v Tornali z roku 1969 bolo pre zlý technický stav niekoľko rokov zatvorené, samospráve sa ho podarilo obnoviť a opätovne otvoriť v roku 2024.
Autor TASR
Tornaľa 9. júna (TASR) - Tohtoročnú letnú sezónu na kúpalisku Morské oko v Tornali otvoria koncom júna. Kúpalisko, ktoré samospráva po obnove opätovne sprístupnila pred dvoma rokmi, využíva prírodnú vodu zo zatopenej jaskyne. Podľa laboratórneho rozboru, ktorý si nechala radnica vypracovať, ide o kvalitnú minerálnu vodu, aká sa v niektorých kúpeľných zariadeniach používa aj na balneoterapiu. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Erika Győrfiová.
Kúpalisko v Tornali z roku 1969 bolo pre zlý technický stav niekoľko rokov zatvorené, samospráve sa ho podarilo obnoviť a opätovne otvoriť v roku 2024. V areáli s rozlohou desať hektárov začali s prípravnými prácami na letnú sezónu už pred niekoľkými týždňami, kúpalisko svoje brány otvorí 27. júna.
Tornaľské kúpalisko ponúka návštevníkom kúpanie v bazéne z umelo vytvorenej nádrže s rozlohou približne 1,5 hektára a hĺbkou do 2,2 metra. Bazén je napúšťaný prírodnou vodou zo zatopenej jaskyne bez ďalšej chemickej úpravy. Samospráva si pred začiatkom sezóny nechala urobiť laboratórny rozbor vody v certifikovanom laboratóriu v Českej republike, výsledky odovzdali na posúdenie balneologičke.
Voda využívaná na kúpalisku Morské oko pochádza z viacerých výverov mineralizovanej vody na dne tunajšej priepasti s hĺbkou takmer 40 metrov. Teplota vody je počas roka stála, a to približne 18 stupňov Celzia. Podľa posúdenia balneologičky ide o kvalitnú minerálnu vodu vhodnú na kúpanie bez chemických úprav, ktorá obsahuje vápnik, horčík, hydrogénuhličitany i sírany. Vody tohto chemického typu a s podobnou mineralizáciou sa podľa posudku využívajú najčastejšie na pitie ako stredne mineralizované vody s nízkym obsahom sodíka, prípadne v niektorých kúpeľných zariadeniach i na vonkajšiu balneoterapiu, ak je voda súčasne aj prírodne termálna.
„Naša voda je mimoriadne vhodná na pohybové aktivity, a to aj z dôvodu kombinácie teploty vody a zvýšenej mineralizácie. Samozrejme, mikrobiologická kvalita vody je pravidelne kontrolovaná zo strany príslušných orgánov. Je teda zrejmé, že táto voda je vhodná pre všetkých návštevníkov, ktorí obľubujú prírodnú vodu so zvýšenou mineralizáciou vhodnou aj na podporu imunity ľudského organizmu a na zlepšenie pohyblivosti pohybového aparátu,“ skonštatovala primátorka s tým, že počas leta sa voda v bazéne vyhreje aj na 25 stupňov Celzia.
Kúpalisko v Tornali čaká po dvoch rokoch od opätovného otvorenia ďalšia modernizácia. Samospráva získala dotáciu na obnovu niekdajšieho kempingu, kde pribudnú nové mobilné domy. S pomocou úverových zdrojov chce radnica na kúpalisku vybudovať aj nový relaxačný bazén s atrakciami, pre návštevníkov by mal byť dostupný nasledujúcu letnú sezónu.
Kúpalisko v Tornali z roku 1969 bolo pre zlý technický stav niekoľko rokov zatvorené, samospráve sa ho podarilo obnoviť a opätovne otvoriť v roku 2024. V areáli s rozlohou desať hektárov začali s prípravnými prácami na letnú sezónu už pred niekoľkými týždňami, kúpalisko svoje brány otvorí 27. júna.
Tornaľské kúpalisko ponúka návštevníkom kúpanie v bazéne z umelo vytvorenej nádrže s rozlohou približne 1,5 hektára a hĺbkou do 2,2 metra. Bazén je napúšťaný prírodnou vodou zo zatopenej jaskyne bez ďalšej chemickej úpravy. Samospráva si pred začiatkom sezóny nechala urobiť laboratórny rozbor vody v certifikovanom laboratóriu v Českej republike, výsledky odovzdali na posúdenie balneologičke.
Voda využívaná na kúpalisku Morské oko pochádza z viacerých výverov mineralizovanej vody na dne tunajšej priepasti s hĺbkou takmer 40 metrov. Teplota vody je počas roka stála, a to približne 18 stupňov Celzia. Podľa posúdenia balneologičky ide o kvalitnú minerálnu vodu vhodnú na kúpanie bez chemických úprav, ktorá obsahuje vápnik, horčík, hydrogénuhličitany i sírany. Vody tohto chemického typu a s podobnou mineralizáciou sa podľa posudku využívajú najčastejšie na pitie ako stredne mineralizované vody s nízkym obsahom sodíka, prípadne v niektorých kúpeľných zariadeniach i na vonkajšiu balneoterapiu, ak je voda súčasne aj prírodne termálna.
„Naša voda je mimoriadne vhodná na pohybové aktivity, a to aj z dôvodu kombinácie teploty vody a zvýšenej mineralizácie. Samozrejme, mikrobiologická kvalita vody je pravidelne kontrolovaná zo strany príslušných orgánov. Je teda zrejmé, že táto voda je vhodná pre všetkých návštevníkov, ktorí obľubujú prírodnú vodu so zvýšenou mineralizáciou vhodnou aj na podporu imunity ľudského organizmu a na zlepšenie pohyblivosti pohybového aparátu,“ skonštatovala primátorka s tým, že počas leta sa voda v bazéne vyhreje aj na 25 stupňov Celzia.
Kúpalisko v Tornali čaká po dvoch rokoch od opätovného otvorenia ďalšia modernizácia. Samospráva získala dotáciu na obnovu niekdajšieho kempingu, kde pribudnú nové mobilné domy. S pomocou úverových zdrojov chce radnica na kúpalisku vybudovať aj nový relaxačný bazén s atrakciami, pre návštevníkov by mal byť dostupný nasledujúcu letnú sezónu.