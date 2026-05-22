< sekcia Regióny
Kúpalisko v Žiari nad Hronom chcú opäť prenajať
V areáli už v súčasnosti vykonávajú každoročnú údržbu.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 22. mája (TASR) - Žiarske plážové kúpalisko plánuje mestská spoločnosť Technické služby aj tento rok prenajať počas letnej sezóny súkromnej spoločnosti. V areáli už v súčasnosti podľa riaditeľa Technických služieb Igora Rozenberga prebiehajú každoročné prípravné práce pred sezónou.
Rozenberg priblížil, že prenájom kúpaliska budú poslanci schvaľovať na svojom júnovom rokovaní. Technické služby chcú areál prenajať spoločnosti, ktorá ho prevádzkovala už aj počas uplynulých dvoch sezón. Tento rok však podľa jeho slov žiada mestská spoločnosť za prenájom vyššiu sumu, a to 30.000 eur. „Ak to poslanci schvália, uzavrieme zmluvu platnú do 31. augusta,“ priblížil.
Otvorenie kúpaliska tak bude podľa jeho slov možné hneď po schválení prenájmu a následnom uzavretí zmluvy. V areáli už v súčasnosti vykonávajú každoročnú údržbu. Ide o jeho čistenie, maľovanie hlavného bazéna či opravu jeho dna. Tento rok spoločnosť podľa Rozenberga investovala aj do rekonštrukcie filtrácie, s ktorou boli počas minulej sezóny problémy.
Rozenberg priblížil, že prenájom kúpaliska budú poslanci schvaľovať na svojom júnovom rokovaní. Technické služby chcú areál prenajať spoločnosti, ktorá ho prevádzkovala už aj počas uplynulých dvoch sezón. Tento rok však podľa jeho slov žiada mestská spoločnosť za prenájom vyššiu sumu, a to 30.000 eur. „Ak to poslanci schvália, uzavrieme zmluvu platnú do 31. augusta,“ priblížil.
Otvorenie kúpaliska tak bude podľa jeho slov možné hneď po schválení prenájmu a následnom uzavretí zmluvy. V areáli už v súčasnosti vykonávajú každoročnú údržbu. Ide o jeho čistenie, maľovanie hlavného bazéna či opravu jeho dna. Tento rok spoločnosť podľa Rozenberga investovala aj do rekonštrukcie filtrácie, s ktorou boli počas minulej sezóny problémy.