Kúpalisko v Žiari nad Hronom na leto prenajmú,plaváreň ostane otvorená

Žiar nad Hronom 29. apríla (TASR) - Plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom sa rozhodla miestna samospráva počas letnej sezóny 2024 prenajať. S podnájmom areálu plážového kúpaliska, ktoré je v správe mestských technických služieb, od začiatku júna do konca augusta tohto roka spoločnosti BM Group SVK z Hliníka nad Hronom za sumu 20.000 eur súhlasili na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva žiarski poslanci.



Primátor Peter Antal pre TASR priblížil, že jediným dôvodom, prečo samospráva k tomuto kroku pristúpila, je záujem ponechať v lete otvorenú aj novozrekonštruovanú plaváreň. Doteraz totiž vždy počas letnej sezóny plaváreň uzavreli a personál sa presunul na kúpalisko.



"Rozhodli sme sa to vyskúšať pre tých plavcov, ktorí pomaly dennodenne chodia na plaváreň. Máme avízo, že budú chodiť aj z iných miest, keďže zatvárajú v okolí ďalšiu plaváreň vo veľkom meste," poznamenal Antal s tým, že v lete zároveň vynakladajú na chod plavárne najmenšie prevádzkové náklady, keďže ju nie je potrebné vykurovať.



Doplnil, že mesto si jasne zadefinuje pravidlá, za akých bude areál kúpaliska prevádzkovaný, pričom ide najmä o výšku vstupného a otváracie hodiny. "Uvidíme sami, vyhodnotíme to potom, ako išla plaváreň a či to malo zmysel alebo nie. Keď to nebude mať zmysel, budúci rok budeme prevádzkovať kúpalisko sami," poznamenal primátor s tým, že je sám zvedavý na kvalitu služieb a aj ohlasy ľudí, ako budú s prevádzkou kúpaliska spokojní.



Areál plážového kúpaliska prechádza pred sezónou bežnou údržbou, žiadne väčšie investície tu mesto nerobilo. Samospráva by totiž chcela športovisko kompletne zrekonštruovať. "Čakáme, že bude nejaká výzva na rekonštrukciu takýchto kúpalísk. Žiaľ, doteraz nič také nebolo. Máme pripravenú dosť podrobnú štúdiu, z ktorej vyjde projektová dokumentácia," priblížil Antal.



Plážové kúpalisko je v meste posledným veľkým športoviskom, ktoré je v pôvodnom stave a neprešlo rekonštrukciou. Primátor v tejto súvislosti poznamenal, že keby malo mesto stále tie isté podielové dane, aké mávalo v minulosti, aj rekonštrukciu takéhoto rozsahu by vedelo financovať z vlastného rozpočtu. "Dnes, žiaľ, nie," dodal.