< sekcia Regióny
Kúpalisko v Žiari nad Hronom zaznamenalo prepad návštevnosti
Najviac návštevníkov prišlo na žiarske kúpalisko počas druhého augustového týždňa, kedy sa počas soboty prišlo na kúpalisko osviežiť približne 1300 ľudí.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 22. augusta (TASR) - Polovičný prepad návštevnosti v porovnaní s minuloročnou sezónou zaznamenalo počas tohto leta plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom. Jeho prevádzkovateľ Boris Murín pre TASR skonštatoval, že dôvodom bolo najmä nepriaznivé a premenlivé počasie.
Kým vlani navštívilo kúpalisko viac ako 35.000 návštevníkov, počas tohto leta prešlo podľa Murína jeho bránami len približne 17.000 ľudí. Najhoršia bola situácia v júli, kedy bolo kúpalisko otvorené celkovo len 16 dní. Situáciu podľa jeho slov aspoň trochu zachránili horúce augustové dni.
Najviac návštevníkov prišlo na žiarske kúpalisko počas druhého augustového týždňa, kedy sa počas soboty prišlo na kúpalisko osviežiť približne 1300 ľudí. „V nedeľu to zase prekazil vietor a mali sme 170 ľudí,“ poznamenal Murín s tým, že pre zlé počasie neorganizovali nakoniec aj viacero plánovaných akcií.
Murín podotkol, že určite mal na návštevnosť vplyv aj prípad úmrtia 11-ročného chlapca, ktorý podľahol nákaze smrteľným parazitom Naegleria fowleri. No prepad návštevnosti pripisuje najmä zlému počasiu. „Počasie nám neprialo, nebolo stabilné ako minulý rok, že aj 30 dní bolo krásne,“ podotkol.
Plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom dali mestské technické služby do prenájmu súkromnej spoločnosti do konca augusta. Vzhľadom na predpovede počasia už jeho prevádzkovateľ vysokú návštevnosť v posledné dni prázdnin neočakáva.
Kým vlani navštívilo kúpalisko viac ako 35.000 návštevníkov, počas tohto leta prešlo podľa Murína jeho bránami len približne 17.000 ľudí. Najhoršia bola situácia v júli, kedy bolo kúpalisko otvorené celkovo len 16 dní. Situáciu podľa jeho slov aspoň trochu zachránili horúce augustové dni.
Najviac návštevníkov prišlo na žiarske kúpalisko počas druhého augustového týždňa, kedy sa počas soboty prišlo na kúpalisko osviežiť približne 1300 ľudí. „V nedeľu to zase prekazil vietor a mali sme 170 ľudí,“ poznamenal Murín s tým, že pre zlé počasie neorganizovali nakoniec aj viacero plánovaných akcií.
Murín podotkol, že určite mal na návštevnosť vplyv aj prípad úmrtia 11-ročného chlapca, ktorý podľahol nákaze smrteľným parazitom Naegleria fowleri. No prepad návštevnosti pripisuje najmä zlému počasiu. „Počasie nám neprialo, nebolo stabilné ako minulý rok, že aj 30 dní bolo krásne,“ podotkol.
Plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom dali mestské technické služby do prenájmu súkromnej spoločnosti do konca augusta. Vzhľadom na predpovede počasia už jeho prevádzkovateľ vysokú návštevnosť v posledné dni prázdnin neočakáva.