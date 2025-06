Kúpalisko Vadaš v Štúrove zostane zatvorené minimálne do piatka

Štúrovo 16. júna (TASR) - Areál termálneho kúpaliska Vadaš v Štúrove zostane zatvorený minimálne do piatka 20. júna. Potvrdila to Lívia Németh, vedúca marketingu kúpaliska. Dôvodom zatvorenia areálu je preventívne opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Nové Zámky, ktorý skúma prítomnosť nebezpečných baktérií v bazénoch.



RÚVZ Nové Zámky potvrdil, že zatiaľ nemá k dispozícii výsledky rozborov skúmaných vzoriek z areálu kúpaliska. Kultivácia vzoriek trvá dlhšie, prvé výsledky by mali byť k dispozícii koncom týždňa.



Preventívne zatvorenie kúpaliska a skúmanie vzoriek vody súvisí s nákazou 11-ročného chlapca, ktorý je vo vážnom stave hospitalizovaný v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Zatiaľ nie je jasné, kde sa nakazil nebezpečnou baktériou.



Chlapec bol na kúpalisku v Štúrove začiatkom júna. Podľa vyjadrenia Németh navštívilo kúpalisko odvtedy zhruba 20.000 ľudí, žiadny ďalší podobný prípad u návštevníkov zaznamenaný nebol.