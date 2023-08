Kúpalisko vo Veľkom Krtíši chce ukončiť letnú sezónu 3. septembra

Veľký Krtíš 25. augusta (TASR) – Kúpalisko vo Veľkom Krtíši plánuje tohtoročnú letnú sezónu ukončiť 3. septembra. Pre TASR to uviedol riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš Marian Vrško s tým, že je to podľa plánu.



Letnej sezóne počasie začiatkom augusta neprialo. Keďže je závislé od slnečných dní, návštevnosť bola v tých dňoch nízka. Posledné dva týždne sú však podľa riaditeľa nadpriemerné. Zhrnul, že sa to týka teploty a aj návštevnosti areálu. "Otvorené máme popoludní o pol hodiny dlhšie, teda do 19.30 h. Plánujeme tak vydržať, až kým bude pretrvávať pekné slnečné počasie," objasnil.



Prelom júla a augusta nebol pre kúpalisko tento rok priaznivý. "Za toto obdobie prišlo o 90 percent návštevníkov menej ako minulý rok," zhodnotil Vrško začiatkom tohto mesiaca. Výpadok tržieb bude mať podľa neho nepriaznivý vplyv aj na ostatné mestské prevádzky. "Budeme musieť hľadať iné zdroje ich financovania, aby sme v nich zachovali doterajšiu kvalitu poskytovaných služieb," spresnil.



Biokúpalisko Krtko otvorilo tohtoročnú letnú sezónu 10. júna. Riaditeľ poznamenal, že jeho prevádzka bola v prvom mesiaci ovplyvnená nepriaznivým počasím. Od začiatku júla sa to však začalo zlepšovať.



Pre počasie je špecifická aj sezóna na termálnom kúpalisku Dudinka v Dudinciach v Krupinskom okrese. Potvrdila to Andrea Petrušová zo spoločnosti Kúpele Dudince. "Buď je enormný pokles, alebo nárast návštevníkov. Úplne to kopíruje aktuálne počasie, ktoré nám v niektorých dňoch vôbec neprialo," priblížila. Dodala, že počet ľudí je približne taký ako v predchádzajúcom roku. Otváracie hodiny podľa nej zatiaľ predĺžiť neplánujú. "Kúpalisko je otvorené cez týždeň do 19.00 a víkendy do 20.00 h, čo návštevníkom zatiaľ úplne vyhovuje," zdôraznila.



Kúpalisko Dudinka je pomenované po víle, ktorej Dudince podľa legendy vďačia za liečivú silu miestneho prameňa. Úplnou rekonštrukciou prešlo v roku 2007. V areáli sa nachádzajú rekreačný bazén, bazén s vodnými atrakciami, detský a aj minerálny bazén s dudinskou liečivou vodou.