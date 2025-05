Kúpalisko vo Veľkom Krtíši plánuje tohtoročnú sezónu otvoriť 14. júna

Veľký Krtíš 15. mája (TASR) - Letné kúpalisko Krtko vo Veľkom Krtíši plánuje tohtoročnú letnú sezónu otvoriť 14. júna, v prípade priaznivého počasia to však môže byť aj skôr. TASR o tom informoval riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš Marian Vrško.



Dodal, že výška vstupného ostáva na celú sezónu nezmenená. „Nechali sme aj zľavy s kartou mesta a novinkou budú akciové ceny pre firmy,“ podotkol. Ako ďalej uviedol, v areáli pribudnú nové slnečníky, ležadlá a vylepšený systém na filtrovanie vody. Čistejšiu a kvalitnejšiu vodu by mal udržať po celú sezónu. „Okrem toho sme dokončili vyhrievanie detského bazéna, ktoré je veľmi potrebné v chladnejších dňoch,“ objasnil. Podľa neho obmenený sortiment čaká na návštevníkov aj v bufetoch.



Na kúpalisku minulý rok otvorili letnú sezónu 15. júna a ukončili ju 8. septembra. Počas nej navštívil Krtko rekordný počet ľudí, návštevnosť podľa Vrška prekročila hranicu 20.000 rekreantov. Kúpalisko je závislé od slnečných dní. Pre extrémne horúčavy, keď teploty minulý rok v júli stúpli nad 30 stupňov Celzia, nechávali areál otvorený do 20.30 h. Okrem bazénov sú pre ľudí k dispozícii aj plážový volejbal, priestor na stolný tenis i atrakcie pre deti.