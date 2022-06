Kúpalisko vo Vranove nad Topľou otvárajú v sobotu, sľubujú teplú vodu

Vranov nad Topľou 16. júna (TASR) – Letné kúpalisko vo Vranove nad Topľou spustí tohtoročnú sezónu v sobotu 18. júna. Teplota vody, na ktorú sa v minulosti jeho návštevníci sťažovali, by po opravách technológií tento rok problém byť nemala. Médiá o tom informoval aktuálny prevádzkar zariadenia Ľuboslav Ondrej.



"Vranovské kúpalisko je postavené na ohreve vody len zo solárnych panelov, to znamená, že pokiaľ je nedostatok tepla a svetla, voda bude stále studená," uviedol s tým, že za predchádzajúce roky, keď sa do technológií neinvestovalo, ani tento systém nefungoval. Po vlaňajších investíciách z vlastných i mestských zdrojov avizuje Ondrej v 50-metrovom rekreačnom a dvoch detských bazénoch vodu na úrovni 28 až 30 stupňov Celzia. Ako podotkol, investície by si aktuálne nevyžadovali len sociálne zariadenia, ale najmä technológia dávkovania chémie. Tento rok teda budú zamestnanci pridávať do vody chlór ručne.



Pre vlaňajšiu nečakane vysokú návštevnosť sa kúpalisko rozhodlo zvýšiť svoju kapacitu, ktorá má pre túto sezónu predstavovať 1000 až 1200 návštevníkov. Ako Ondrej doplnil, zariadenie tiež na leto pripravilo bohatý kultúrny program.



Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa vranovského mestského úradu Eva Fedorňaková, do odstraňovania havarijných stavov na letnom kúpalisku investuje aj samospráva. Naposledy putovalo do opravy dávkovacieho zariadenia soli filtrácie vody pre ohrevný systém solárnych panelov, systému chrličov vody vo veľkom bazéne či do opravy viacerých netesností v systéme rozvodov vody približne 12.000 eur z mestského rozpočtu.