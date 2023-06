Kúpanie v Ružinej podľa obcí skomplikuje málo vody aj zarastené brehy

Ružiná/Divín 15. júna (TASR) - Letnú turistickú sezónu pri vodnej nádrži Ružiná v okrese Lučenec, ktorú po rekonštrukcii začali napúšťať v lete 2021, bude podľa samospráv aj toto leto limitovať nedostatok vody. Problémom sú tiež zarastené brehy, ktoré v uplynulých rokoch pokryli náletové dreviny či burina. Podľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) je nádrž v súčasnosti naplnená na približne 36 percent a je pripravená slúžiť rekreantom.



"Vodohospodári sa síce vyjadrili, že vodná nádrž je po rekonštrukcii pripravená pre turistov, ale znamená to len to, že z technického hľadiska je vodná nádrž v poriadku a voda môže pritekať. Skutkový stav je taký, že voda nie je v dostatočnej hladine a tobôž nie v priestoroch pláže," skonštatoval pre TASR Ján Sivok, starosta obce Divín, ktorá leží na severnej strane nádrže.



Pri divínskej strane priehrady sa voda aj po takmer dvoch rokoch napúšťania v súčasnosti nachádza niekoľko desiatok metrov od pôvodného brehu. Podľa slov starostu dno vodnej nádrže po vypustení nádrže vyzeralo ako púštna krajina. "Nasledujúce dva roky tam začali rásť náletové dreviny, trávy, buriny, kríky. Keby tam tá voda aj teraz prišla, minimálne rok, a možno aj viac, to bude bažurina, kým to odhnije," zhrnul Sivok.



V katastri obce Divín sa pri priehrade nachádza aj rekreačné stredisko s kempingom a niekoľkými bufetmi, silnú letnú sezónu tu však tento rok neočakávajú. "Vôbec sa nedá hovoriť o letnej sezóne, tento rok a ani budúci rok. Určite sa to nestihne naplniť, pribúda to veľmi pomaly," uviedol pre TASR prevádzkovateľ strediska Lukáš Paľko. Ako dodal, ľudí na začiatku rekonštrukcie nádrže lákal pohľad na vypustenú priehradu, postupne však návštevnosť výrazne klesala. "Teraz fungujeme tak možno na desať percent. Z bufetov je otvorený zatiaľ len jeden," dodal Paľko.



V dôsledku reliéfu je na divínskej strane nádrže, kde sú brehy plytšie, vody menej ako pri obci Ružiná, kde sa nachádza aj hrádza priehrady. Starosta Ružinej Jozef Líška však vidí problém v zarastených brehoch. "Vody je dosť, ale na to, aby sa dalo kúpať alebo člnkovať, nie sú spravené žiadne prístupy k vode. Je to zarastené po vyše človeka," povedal pre TASR Líška. Ako dodal, pláž priamo pri obci udržiavajú, prístup k vode je však vo všeobecnosti pri nádrži komplikovaný.



Vodná nádrž Ružiná je podľa vodohospodárov v súčasnosti naplnená na úrovni približne 249 metrov nad morom, čo je šesť metrov pod maximálnou hladinou. Napĺňanie nádrže po jej rekonštrukcii malo vlani nepriaznivo ovplyvniť hydrologicky suché obdobie, podľa štátneho podniku je však priehrada pripravená slúžiť rekreantom.



"V súčasnosti je dostatok zásob vody v povodí, čo by malo mať priaznivý vplyv na ďalšie napúšťanie nádrže. Odstraňovania náletových drevín a trávy z pozemkov v našej správe budeme realizovať operatívne, respektíve vegetácia, ktorá bude zaplavená vodou, bude slúžiť ako potrava pre vodné živočíchy," skonštatoval pre TASR hovorca SVP Marián Bocák.