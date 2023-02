Kúpele Dudince pre ceny energií zatiaľ neplánujú zatvárať

Dudince 5. februára (TASR) – Kúpele Dudince v Krupinskom okrese pre zdražovanie energií zatiaľ neplánujú zatvárať svoje zariadenia. Pre TASR to uviedla Andrea Petrušová zo spoločnosti Kúpele Dudince s tým, že infláciu sú však nútení odzrkadliť v cenách poskytovaných služieb.



Pripomenula, že kúpele však ovplyvňujú ďalšie rizikové faktory. "Sú to prudký nárast miezd, najmä zdravotníckych pracovníkov a aj nedostatočné platby zo zdravotných poisťovní," spresnila a dodala, že je to aj celkový nárast cien potravín, tovarov a materiálov.



Ako podotkla, celkovo stúpli spoločnosti náklady na energie o približne 22 percent. Výrazný nárast podľa jej slov evidovali pri cenách elektrickej energie. "Vďaka našim odborníkom v oblasti energetiky však máme nakúpený zemný plyn ešte na dva roky v nižšej cene," zdôraznila.



Aby sa podľa jej slov v kúpeľoch vysporiadali so zvýšením ceny elektrickej energie, spúšťajú výrobu vlastnej elektriny prostredníctvom kogeneračnej jednotky (KGJ). Tá ide na alternatívny zdroj energie, na plyn. "Jednotka zabezpečí dodávku elektrickej energie na približne 90 percent objemu jej spotreby," informovala. Ďalším produktom KGJ je teplo, ktoré bude tiež plne spotrebovávané v spoločnosti Kúpele Dudince. To platí pre liečebné domy Rubín a Smaragd, ktoré sú prepojené. "V hoteli Minerál, ktorý sa od nich nachádza približne 390 metrov, zvažujeme vyriešiť vyššiu cenu elektriny montážou fotovoltických panelov," ukončila.



Pre aktuálnu krízu na trhu s energiami sú od decembra minulého roka zatvorené napríklad štátne Kúpele Sliač vo Zvolenskom okrese. "K tomuto kroku sme pristúpili najmä z dôvodu extrémneho nárastu cien energií, ktoré pri spotrebe našich kúpeľov v zimnom období predstavujú náklad vysoko presahujúci výnosový potenciál kúpeľov v zimných mesiacoch," priblížili.



Počas zimnej odstávky nie je možné v Sliači absolvovať liečebné pobyty ani využívať žiadne doplnkové služby. Prevádzku kúpeľov plánujú opäť spustiť od 1. marca.