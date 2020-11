Kúpele Grössling obnovia do roku 2025, ráta sa s knižnicou i parkom

Bratislava 4. novembra (TASR) - Zaniknuté kúpele Grössling v Bratislave plánuje hlavné mesto obnoviť do roku 2025. Projekt ráta aj s vybudovaním mestskej knižnice, parku či kaviarne. Investičné náklady sú zatiaľ odhadované na 14 miliónov eur. V stredu to povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo. Spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) zároveň oznámili víťaza architektonickej súťaže, ktorým je architektonické štúdio OPPS Architettura z talianskej Florencie.



Do súťaže prišlo 70 návrhov zo 17 krajín. Víťazný návrh podľa samosprávy napĺňa víziu prepojenia funkcie kúpeľov, mestskej knižnice i parku. "Najlepšie reaguje na požiadavku vytvoriť pokojný, mestský blok s dobre riešeným variabilným námestím a vzťahom k okolitému mestu. Autori dokázali jednoduchými zásahmi nadviazať na historickú hodnotu komplexu a zvýšiť kvalitu objektu," skonštatovala porota. Návrh podľa nej v plnej miere využíva existujúce priestory a obsahuje najmenej deštruktívnych zásahov.



Prevádzka podľa poroty jasne definuje oddelenie plaveckého bazéna, saunovej časti a samotných kúpeľov a taktiež rušnej a pokojovej zóny knižnice. Predpolie kúpeľov na Medenej ulici návrh rieši ako pokojný mestský verejný priestor s exteriérovým sedením. Kúpeľná kapacita by mala byť maximálne do 140 ľudí, saunová do 70. V projekte sa ráta aj s plaveckým i vonkajším bazénom.



Primátor Vallo avizuje, že mesto založí akciovú spoločnosť, ktorá bude mať na starosti financovanie stavby. "Máme aj prvé rokovanie so Slovenským investičným holdingom, ktorý by mohol vstúpiť do spoločnosti a pomohol s financovaním na úrovni troch až piatich miliónov eur. Ráta sa aj s komerčným úverom," spresnil. Mesto si dalo spraviť štúdiu, či je schopné tento projekt zafinancovať, podľa primátora vyšlo, že áno. Ako tvrdí, pri určitej návštevnosti si vie aj na seba zarobiť. Vallo deklaruje, že kúpele i celá budova bude otvorená verejnosti, preto aj cena vstupného tomu bude zodpovedať. V roku 2021 sa bude podľa mesta pracovať na projektovej dokumentácii. Budúci rok, respektíve v roku 2022 by sa mala spustiť revitalizácia parku na Medenej ulici. V roku 2022 sa plánuje spustenie rekonštrukcie objektu. Práce by mali trvať do roku 2025.



Budova mestských kúpeľov Grössling je ikonickou stavbou Bratislavy a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ju v roku 1895 a ako kúpele slúžila Bratislavčanom do roku 1994.