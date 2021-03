Kúpele Nimnica poskytnú liečbu pacientov s postcovidovým syndrómom

Nimnica 15. marca (TASR) – Kúpele Nimnica v Púchovskom okrese sú pripravené poskytnúť kúpeľnú liečbu stovkám pacientov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. TASR o tom informoval predseda predstavenstva Kúpeľov Nimnica a predseda dozornej rady Asociácie slovenských kúpeľov František Halmeš.



„V prvej etape, kým bude schválený nový indikačný zoznam, môžu internisti, pneumológovia (i alergiológovia) a ďalší odborní lekári predpisovať normálny kúpeľný pobyt pre ľudí s dýchacími ochoreniami. Všetky tri zdravotné poisťovne sa dohodli, že budú schvaľovať kúpeľné pobyty do kúpeľných zariadení a štátnych liečební, v ktorých sa liečia ochorenia dýchacích ciest,“ priblížil Halmeš.



Ako dodal, ochorenia dýchacích ciest sa momentálne na Slovensku liečia okrem Kúpeľov Nimnica aj v Kúpeľoch Štós, vo Vyšných Ružbachoch, v Bardejove a v tatranských liečebniach pre deti i dospelých. Kúpele Nimnica majú podľa neho 60-ročné skúsenosti s liečbou neinfekčných ochorení dýchacích ciest, liečivá minerálna voda z Nimnice priaznivo ovplyvňuje sliznicu dýchacích ciest a pôsobí protizápalovo. Využíva sa formou individuálnej i priestorovej inhalácie, uhličitého kúpeľa i ako pitná liečba.



„Už dávnejšie sme si robili prípravu na liečbu postcovidového syndrómu, aj personálnu, aj technickú. Pripravili sme rozptýlenie procedúr do viacerých objektov, aby sme mohli individualizovať liečbu. Zamestnancov sme vyškolili na špecifické procedúry, i keď väčšina z nich sú pre nás štandardné procedúry. Celková kapacita našich kúpeľov je okolo 530 ľudí, momentálne sa ich tu lieči asi stovka,“ doplnil Halmeš s tým, že počas niekoľkých dní, možno týždňov sú schopní naplniť kapacitu kúpeľov.



V súčasnosti ešte podľa vlastných slov nevie odhadnúť, aký bude záujem rekonvalescentov o kúpeľnú liečbu postcovidového syndrómu. Na základe vyjadrení pneumológov, ktorí údajne nestíhajú robiť rehabilitácie pacientov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, si však myslí, že kúpele sú na to ideálne miesto. „Dôležité je povedať, že náklady na kompletnú kúpeľnú liečbu a pobytové náklady uhradia v plnej výške zdravotné poisťovne,“ zdôraznil šéf kúpeľov.



Podľa manažérky Kúpeľov Nimnica Silvie Pavlíkovej sú v kúpeľoch pripravení poskytnúť postcovidovým pacientom aj psychologickú pomoc. „Ľudia, ktorí prekonali COVID-19, sa často stretávajú s tým, že majú pretrvávajúce psychologické problémy, ako únavový syndróm, poruchy spánku, depresie, poruchy kognitívneho myslenia, poruchy pamäti a koncentrácie. Toto všetko je súčasť prejavov postcovidového syndrómu. Sme pripravení pomôcť aj ľuďom, ktorí trpia takýmito problémami. Máme odbornú klinickú psychologičku,“ doplnila Pavlíková s tým, že prepojenie liečby fyzického stavu s liečbou psychiky znásobuje účinky na jednej i druhej strane.