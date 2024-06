Kúpele Sliač budú mať samostatný volebný okrsok pri recepcii hotela

Sliač 6. júna (TASR) - Kúpele Sliač vo Zvolenskom okrese budú mať počas sobotných (8. 6.) volieb do Európskeho parlamentu (EP) opäť samostatný volebný okrsok. TASR o tom informovala manažérka marketingu kúpeľov Marcela Grácová.



Dodala, že okrsok číslo sedem a samostatnú volebnú komisiu v hoteli Palace určilo mesto Sliač. Miestnosť pri recepcii bude otvorená v čase od 7.00 do 22.00 h. "Ubytovaní klienti tak budú mať možnosť voliť v našich priestoroch po preukázaní sa volebným preukazom, o ktorý požiadajú," objasnila.



Hlasovací preukaz si môžu vybaviť voliči, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku a v deň volieb do Európskeho parlamentu nebudú môcť voliť vo svojom volebnom okrsku. Požiadať oň je potrebné obec trvalého pobytu osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Posledný možný termín je piatok 7. júna v úradných hodinách obce.



Na Slovensku sa v sobotu 8. júna uskutočnia v poradí piate voľby do Európskeho parlamentu po vstupe SR do Európskej únie. Voliči rozhodnú o 15 poslancoch, ktorí budú zastupovať Slovenskú republiku v EP najbližších päť rokov. Kandiduje 22 politických strán a jedna koalícia.