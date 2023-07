Kúpele Sliač lákajú návštevníkov programom kultúrneho leta

Sliač 12. júla (TASR) - V Kúpeľoch Sliač sa rozbehla nielen ich priebežná modernizácia, ale ruka v ruke s ňou aj ponuka podujatí, ktoré by mali do areálu prilákať čoraz viac návštevníkov. Vedenie kúpeľov vsadilo na značku kedysi veľmi populárneho Sliačskeho kultúrneho leta, ktoré začali v kúpeľoch organizovať pred 50 rokmi.



Ako informujú kúpele, symbolickou päťdesiatkou žije aj obľúbená kúpeľná kaviareň Palace Club, ktorá tento rok oslavuje 50. výročie svojho otvorenia. Vernisáž výstavy fotografií Petra W. Haasa s názvom Reminiscencie na Kúpele Sliač 2022 - 2023, ktorá sa pri príležitosti oslavy narodenín konala, je rovnako súčasťou Sliačskeho kultúrneho leta. Obdobie naplnené rozmanitými podujatiami potrvá však až do konca septembra.



"Kultúrny program pripravujeme tak, aby reflektoval na širokú škálu návštevníkov kúpeľov, teda od mladých rodín s deťmi až po seniorov, ktorí tvoria početnú skupinu kúpeľných hostí na liečebných pobytoch. V rámci tohto ročníka Sliačskeho kultúrneho leta sa u nás uskutoční napríklad aj Sochárske sympózium, vystúpia Laco Kuruc Band s legendárnymi hitmi Karola Duchoňa, Peter Lipa - Jazz & Blues Guru a na záver leta našich najmenších návštevníkov poteší Miro Jaroš," priblížil niektoré podujatia riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch.



Významným špecifikom sliačskych kúpeľov je tamojší park, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Už najbližší piatok (14. 7.) bude kúpeľné nádvorie Palace hostiť kapelu Laco Kuruc Band a nasledujúci pondelok (17. 7.) sa kúpeľný park otvorí Sochárskemu sympóziu.



Zrekonštruované a novootvorené prevádzky sliačskych kúpeľov, ktoré zvyšujú komfort návštevníkov, sa neustále rozširujú o ponuku aktivít a gastra. Len nedávno kúpele otvorili ikonickú Kino Vináreň 1930, a to po viac ako 50 rokoch od prerušenia jej prevádzky. Tento osobitý priestor rozšíril ponuku podujatí v Kúpeľoch Sliač a rovnako vytvoril aj zázemie pre jeho využitie na podujatia privátneho charakteru.