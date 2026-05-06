Kúpele Sliač otvoria letnú sezónu aktivitami pre deti i hudbou
Autor TASR
Sliač 6. mája (TASR) - Kúpele Sliač vo Zvolenskom okrese otvoria letnú kúpeľnú sezónu hudobným programom i aktivitami pre deti. TASR o tom za Kúpele Sliač informovala Anna Jadušová s tým, že podujatie sa uskutoční v sobotu 16. mája od 13.00 h v sliačskom kúpeľnom parku.
Dodala, že pre deti pripravujú sprievodný program, v rámci ktorého budú k dispozícii divadelné predstavenia, detská čitáreň, atrakcie na skákanie, penová párty i maľovanie na tvár. Predstaví sa aj Vojenská hudba z Banskej Bystrice so sólistkami. Záujemcovia si budú môcť pozrieť aj prezentáciu činností Ozbrojených síl SR vrátane ukážok techniky, práce vojenských hasičov a kynológov. Počas večerného programu vystúpia slovenskí hudobní interpreti.
Súčasťou dňa bude opäť aj kultúrna a umelecká zóna s predstaveniami divadiel a prezentáciou mladých umelcov. „Otvorenie kúpeľnej sezóny je pre nás každoročne výnimočnou udalosťou. Návštevníkom chceme priblížiť nielen liečivú silu kúpeľov, ale aj ich kultúrny a spoločenský rozmer v regióne,“ uviedol riaditeľ Kúpeľov Sliač Martin Beňuch.
Organizátori zdôrazňujú, aby návštevníci podujatia pred autami uprednostnili viaceré možnosti hromadnej dopravy. Z centra mesta do kúpeľov bude jazdiť aj turistický vláčik. „Pre ekologickú formu dopravy je vhodné využiť železničné spojenie na trase Banská Bystrica - Sliač - Zvolen,“ podotkla Jadušová.
Kúpele Sliač boli pôvodne zamerané na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Dnes tam liečia aj ochorenia pohybového aparátu, ženské ochorenia, nechýba liečba prekonaných onkologických ochorení. Ako jediné na Slovensku ich vlastní štátna spoločnosť. Jej akcionármi sú štátny MH Manažment a Všeobecná zdravotná poisťovňa.
