Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Regióny

Kúpele Sliač otvoria letnú sezónu aktivitami pre deti i hudbou

.
Kúpele Sliač. Foto: TASR- Ján Krošlák

Súčasťou dňa bude opäť aj kultúrna a umelecká zóna s predstaveniami divadiel a prezentáciou mladých umelcov.

Autor TASR
Sliač 6. mája (TASR) - Kúpele Sliač vo Zvolenskom okrese otvoria letnú kúpeľnú sezónu hudobným programom i aktivitami pre deti. TASR o tom za Kúpele Sliač informovala Anna Jadušová s tým, že podujatie sa uskutoční v sobotu 16. mája od 13.00 h v sliačskom kúpeľnom parku.

Dodala, že pre deti pripravujú sprievodný program, v rámci ktorého budú k dispozícii divadelné predstavenia, detská čitáreň, atrakcie na skákanie, penová párty i maľovanie na tvár. Predstaví sa aj Vojenská hudba z Banskej Bystrice so sólistkami. Záujemcovia si budú môcť pozrieť aj prezentáciu činností Ozbrojených síl SR vrátane ukážok techniky, práce vojenských hasičov a kynológov. Počas večerného programu vystúpia slovenskí hudobní interpreti.

Súčasťou dňa bude opäť aj kultúrna a umelecká zóna s predstaveniami divadiel a prezentáciou mladých umelcov. „Otvorenie kúpeľnej sezóny je pre nás každoročne výnimočnou udalosťou. Návštevníkom chceme priblížiť nielen liečivú silu kúpeľov, ale aj ich kultúrny a spoločenský rozmer v regióne,“ uviedol riaditeľ Kúpeľov Sliač Martin Beňuch.

Organizátori zdôrazňujú, aby návštevníci podujatia pred autami uprednostnili viaceré možnosti hromadnej dopravy. Z centra mesta do kúpeľov bude jazdiť aj turistický vláčik. „Pre ekologickú formu dopravy je vhodné využiť železničné spojenie na trase Banská Bystrica - Sliač - Zvolen,“ podotkla Jadušová.

Kúpele Sliač boli pôvodne zamerané na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Dnes tam liečia aj ochorenia pohybového aparátu, ženské ochorenia, nechýba liečba prekonaných onkologických ochorení. Ako jediné na Slovensku ich vlastní štátna spoločnosť. Jej akcionármi sú štátny MH Manažment a Všeobecná zdravotná poisťovňa.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici