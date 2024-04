Kúpele Sliač otvoria letnú sezónu hudbou i divadlom pre deti

Sliač 28. apríla (TASR) - Kúpele Sliač vo Zvolenskom okrese otvoria letnú kúpeľnú sezónu hudobným programom i divadlom pre deti. V druhej polovici mája sa tak začne celosezónne obdobie známe ako Sliačske kultúrne leto. TASR o tom informovala Anna Jadušová z agentúry, ktorá sa stará o komunikáciu kúpeľov s verejnosťou.



Dodala, že otvorenie sa uskutoční v sobotu 18. mája na nádvorí kúpeľného hotela a v parku. "Podujatie sa v posledných rokoch stalo obľúbenou súčasťou našich kúpeľov. Aj tento rok sme sa snažili poskladať program, ktorý osloví všetky generácie," uviedol riaditeľ Kúpeľov Sliač Martin Beňuch.



V exteriéroch kúpeľného nádvoria a v parku počas podujatia vystúpia umelci, divadelníci, tanečníci i kapely. Pre deti pripravujú atrakcie, ako sú hrad na skákanie, maľovanie na tvár, výtvarné aktivity, bábkové divadlo i čitáreň. "Novinkou bude v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Banská Bystrica kyvadlová doprava turistickým vláčikom v rámci mesta Sliač," pripomenula Jadušová. Podrobné informácie nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke kúpeľov.



V Sliači mali vlani vyššiu návštevnosť kúpeľných hostí s prenocovaním ako rok predtým. Poznamenal to Beňuch. V roku 2023 to bolo 6388 ľudí, ktorí u nich strávili spolu 66.626 nocí. V roku 2022 zaznamenali v štátnych kúpeľoch na strednom Slovensku 5905 hostí a 56.708 prenocovaní.



Kúpele sú vďaka liečivej minerálnej vode s vysokým obsahom CO2 určené na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Špecializujú sa však aj na liečbu viacerých zdravotných komplikácií. Sú to napríklad indikácie pohybového aparátu, ženských chorôb, onkologických ochorení aj postcovidového syndrómu.