Kúpele Sliač otvoria letnú sezónu hudbou i aktivitami pre deti

Sliač 6. mája (TASR) - Kúpele Sliač vo Zvolenskom okrese otvoria letnú kúpeľnú sezónu hudobným programom i aktivitami pre deti. Na promenáde zároveň budú prezentovať účinky na zdravie viaceré slovenské kúpele. TASR o tom za Kúpele Sliač informovala Anna Jadušová s tým, že podujatie sa uskutoční v sobotu 17. mája v sliačskom kúpeľnom parku.



V exteriéroch nádvoria počas dňa vystúpia umelci, folkloristi, tanečníci, kapely, vojenská hudba i spevácky zbor. Pre deti pripravujú maľovanie na tvár, výtvarné aktivity, bábkové divadlo, penovú zábavu i čitáreň. „Kúpeľníctvo sa v lete približuje verejnosti viac než v iných obdobiach roka. Touto cestou sa téma využívania liečivých vôd pre pôsobenie na naše zdravie môže otvárať novým návštevníkom," povedal riaditeľ Kúpeľov Sliač Martin Beňuch.



Hromadná doprava i vlaky do kúpeľov budú počas akcie premávať zadarmo. Týka sa to vlakov na trasách Banská Bystrica - Sliač - Zvolen. Zo železničnej stanice sa cestujúci do parku prepravia kyvadlovou autobusovou dopravou, prípadne turistickým vláčikom z centra mesta. Pre tých, ktorí zvolia automobilovú dopravu, budú v Sliači pripravené záchytné plochy. Parkoviská kúpeľov v tento deň nebudú verejnosti dostupné, rovnako nebude možné parkovať pozdĺž areálu kúpeľov.



Záchytné parkoviská budú v blízkosti civilného letiska Sliač a pri železničnej stanici. „Kyvadlová doprava Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen bude premávať v polhodinových intervaloch z vytýčených zastávok,“ reagujú kúpele s tým, že od 14.00 do 20.00 h bude jazdiť aj turistický vláčik z centra mesta. Cesta sa začína od parkoviska za obchodom s potravinami.



Kúpele Sliač boli pôvodne zamerané na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Dnes tam liečia aj ochorenia pohybového aparátu, ženské ochorenia, nechýba liečba prekonaných onkologických ochorení. Ako jediné na Slovensku ich vlastní štátna spoločnosť. Jej akcionármi sú štátny MH Manažment a Všeobecná zdravotná poisťovňa.