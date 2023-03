Kúpele Sliač ožijú, po odstávke tam príde prvých 200 klientov

Sliač 1. marca (TASR) – Prvých viac ako 200 klientov príde v týchto dňoch po takmer trojmesačnej odstávke do Kúpeľov Sliač. Kúpele boli zatvorené najmä pre vysoké ceny energií.



Ako v stredu informoval riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch, počas zimnej odstávky zamestnanci kúpeľov pracovali na rekonštrukcii kúpeľnej kaviarne, začali revitalizovať kúpeľný park a odstraňovali náletové dreviny a nezdravé stromy. "Vymaľovali sme tiež celú jedáleň," pripomenul.



Ako ďalej uviedol, záujem ľudí o liečbu v kúpeľoch je po odstávke veľký. V nasledujúcich týždňoch by mohla byť kapacita liečebného domu Palace s 350 lôžkami naplnená na 70 percent, pri čom do kúpeľov prichádzajú klienti, ktorým liečbu hradí poisťovňa a tiež samoplatcovia. Podľa riaditeľa v sezóne je pomer oboch skupín 50:50.



V súvislosti s plánovanou veľkou rekonštrukciou kúpeľov sa podľa Beňucha podarili dve veci. "Ešte v decembri bola podpísaná zmluva s ateliérom, ktorý vyhral architektonickú súťaž na obnovu kúpeľov," uviedol. Architekti majú do mája štúdiu celkovo dopracovať tak, aby sa mohol vypracovať projekt.



Vo februári požiadalo vedenie kúpeľov Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR o posúdenie štúdie realizovateľnosti celého projektu. "Aktuálne čakáme na odpoveď, ktorú by sme mali poznať do dvoch týždňov," dodal Beňuch.



Výška investícií na celkovú obnovu kúpeľov sa odhaduje na takmer 200 miliónov eur. Riaditeľ predpokladá, že sa bude realizovať po etapách. V prvom rade sa začne s obnovou opustených a dlhodobo nevyužívaných liečebných domov. Až potom by mal prísť na rad najväčší a stále fungujúci liečebný dom Palace, vybudovaný v 30. rokoch uplynulého storočia, ktorého obnova by mala byť finančne najnáročnejšia.



Plánovaná veľká rekonštrukcia kúpeľov by mala reagovať aj na enormne zvýšené ceny energií a objekty obnovovať ako energeticky nenáročné. Financovať by sa mala do veľkej miery z odpredaja prebytočného majetku štátu.