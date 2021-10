Kúpele Sliač revitalizovali park a vymenili stovky matracov

Sliač 14. októbra (TAR) - Úpravu a skrášlenie kúpeľného parku vrátane doplnenia a rozšírenia kvetinových záhonov, ale aj výmenu matracov na 349 posteliach Kúpeľného domu (KD) Palace zrealizovali tento rok štátne Kúpele Sliač.



„V tomto roku sa zmenil najmä spôsob a forma údržby kúpeľného parku. Externú spoločnosť, ktorá sa o park starala, nahradili interní zamestnanci kúpeľov,“ uviedol pre TASR riaditeľ Martin Beňuch. „Na výsadbe a obnove kvetinových záhonov sa počas druhej vlny pandémie podieľala viac ako polovica zamestnancov kúpeľov,“ dodal.



Ďalšou zmenou bol nákup a výmena matracov na všetkých 349 lôžkach v KD Palace. Kúpele tak po súťaži do nich investovali 33.250 eur s DPH. Pri výbere sa podľa riaditeľa prihliadalo najmä na správne matrace pre pacientov s ochoreniami pohybového aparátu.



Kúpele tento rok zaviedli aj wifi signál v celej ubytovacej časti a ozvučenie jedální pre kúpeľných hostí. „Do portfólia kúpeľných služieb pribudli nové procedúry a tiež služby psychológa,“ doplnil riaditeľ.



Najväčší záujem a aj obsadenosť zaznamenali kúpele počas letnej sezóny, keď boli úplne vypredané. Počet odliečených klientov od otvorenia kúpeľov na jar tohto roku až k 14. októbru dosiahol takmer 4300.



Zariadenie navyše tento rok ponúka aj kúpeľnú liečbu postcovidového syndrómu v indikáciách srdcovo-cievnych ochorení a ochorení pohybového aparátu.



Kúpele Sliač sú v akcionárskom portfóliu štátneho MH Manažmentu a Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Na návrh akcionárov by sa do nich malo v najbližšom čase výrazne investovať.