Kúpele Sliač vyhlásili tender na rekonštrukciu liečebného domu Poľana
Celkové náklady na obnovu liečebného domu Poľana kúpele v tendri odhadujú na viac ako 5,2 milióna eur.
Autor TASR
Sliač 14. októbra (TASR) - Kúpele Sliač vyhlásili verejné obstarávanie na rekonštrukciu liečebného domu Poľana. Projekt počíta s komplexnou obnovou aktuálne nevyužívanej budovy, ktorá by po rekonštrukcii disponovala kapacitou na ubytovanie vyše 90 kúpeľných hostí. Predpokladané náklady predstavujú viac ako 5,2 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia a súťažných podkladov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
V súčasnosti nevyužívaný liečebný dom Poľana sa nachádza v strednej časti kúpeľného areálu. Objekt v minulosti disponoval kapacitou pre 50 hostí, pričom kúpeľne boli spoločné pre celé podlažie, čo už nevyhovuje aktuálnym požiadavkám. „Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného prechodného ubytovania pre kúpeľných hostí s celkovou kapacitou 92 hostí na dvoch nadzemných podlažiach a obytnom podkroví,“ uvádza sa v súťažných podkladoch.
V rámci obnovy liečebného domu Poľana kúpele počítajú s komplexnou rekonštrukciou objektu zameranou na zníženie energetickej náročnosti budovy a doplnenie technológií, riešená bude i bezbariérovosť objektu. Interiérové zásahy majú len minimálne zasiahnuť do pôvodnej podoby liečebného domu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. „Celkový zámer rekonštrukcie rešpektuje pôvodné historické hodnoty objektu a nadväzuje na ne v súlade s usmerneniami a odporúčaniami Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica,“ vysvetľuje zámer.
Celkové náklady na obnovu liečebného domu Poľana kúpele v tendri odhadujú na viac ako 5,2 milióna eur. Záujemcovia o zákazku môžu svoje ponuky predkladať do 7. novembra.
Rekonštrukcia liečebného domu Poľana má byť prvým krokom k postupnej obnove kúpeľov v Sliači, na ktorej spolupracujú Kúpele Sliač a spoločnosti MH Invest a MH Manažment. Postupne plánujú zachrániť aj liečebné domy Bratislava, Detva a Amália, Slovensko a Kúpeľné domy 1 a 2.
Kúpele Sliač aktuálne disponujú 350 lôžkami v dome Palace. Po obnove by sa mala kapacita zvýšiť na 1100 až 1200 lôžok. Pôvodne boli kúpele v Sliači zamerané na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Dnes tam liečia aj ochorenia pohybového aparátu, ženské ochorenia, nechýba liečba prekonaných onkologických ochorení. Ako jediné na Slovensku vlastní Kúpele Sliač štátna spoločnosť. Jej akcionármi sú štátny MH Manažment a Všeobecná zdravotná poisťovňa.
