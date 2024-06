Kúpele v Lúčkach otvoria letnú sezónu, požehnajú liečivé pramene

Lúčky 13. júna (TASR) - Kúpele v Lúčkach na Liptove otvárajú letnú sezónu tento piatok (14. 6.). Pripravili koncerty, atrakcie pre deti a požehnajú liečivé pramene. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



"Každoročne sa snažíme pripraviť program, ktorý hostí zaujme a zabaví. Veľmi obľúbené sú podujatia pod holým nebom. To najväčšie nás čaká už tento piatok, a to otvorenie letnej kúpeľnej sezóny na Liptove, kde už tradične býva skvelá atmosféra," zhodnotila riaditeľka kúpeľov Silvia Zacharová.



Zábavu rozprúdi koncert kapely Ščamba, neskôr sa predstaví aj bubnová show. Večer bude patriť speváčke Dare Rolins. "Vstup na podujatie je bezplatný, všetci sa môžu tešiť aj na tombolu. O občerstvenie a zábavu až do noci je, samozrejme, postarané," dodala kultúrna referentka kúpeľov Iveta Huntošová.



Počas letnej sezóny kúpele ponúkajú hosťom podujatia v kúpeľnom parku s hudobným altánkom či letné kino. Aktívni kúpeľní hostia si budú môcť vo voľnom čase zacvičiť jogu alebo si stráviť popoludnie pri relaxačnom maľovaní obrazov.