Kúpele v Piešťanoch zaradili liečbu tzv. post-covidového syndrómu

Piešťany 15. februára (TASR) – Slovenské liečebné kúpele (SLKP) Piešťany zaradili do zoznamu svojich liečebných procedúr aj podporujúce terapie na regeneráciu dýchacieho systému, spojené s využitím tamojších unikátnych prírodných zdrojov. Nový typ kúpeľného pobytu je určený predovšetkým ľuďom po prekonaní ochorenia COVID-19. Informoval o tom generálny riaditeľ SLKP Andreas Schuster.



"Pacientom chceme takto pomôcť s regeneráciou celého organizmu spoločne s naštartovaním imunity. Naše prírodné zdroje - bahno a termálna voda – a tiež naše liečebné procedúry sú na to veľmi vhodné. Hoci Piešťany nie sú klimatické kúpele, ponúkame inhalácie liečivou vodou, ktoré sú účinné práve pri regenerácii pľúcneho tkaniva zasiahnutého ochorením. Tento druh pobytu je dostupný samoplatcom. Hoci klienti za tento pobyt platia, zaznamenali sme zvýšený záujem," uviedol.



SLKP dbajú pri poskytovaní služieb na dodržiavanie prísnych hygienických štandardov. Podľa lekárskeho riaditeľa kúpeľov Borisa Bánovského nastala pri poskytovaní procedúr viditeľná zmena len pri skupinových cvičeniach. "Okrem skupinových cvičení sú ostatné procedúry podávané individuálne, pretože sú to zdravotné procedúry, pri ktorých zachovávame intimitu našich hostí," uviedol. Doplnil, že efekt kúpeľnej liečby nie je okamžitý, ale prejavuje sa postupne. "Všetky poskytnuté procedúry tvoria skladačku, nakoniec vytvoria synergický efekt, ktorý pacient intenzívne pociťuje na svojom zdraví približne pol roka až rok po absolvovaní kúpeľnej liečby," vysvetlil Bánovský.



Podľa doterajších informácií, ako doplnil riaditeľ SLKP, by mali byť kúpeľné pobyty zamerané na liečbu organizmu po prekonanom ochorení COVID-19 čoskoro prístupné aj poistencom zdravotných poisťovní. Rezort zdravotníctva plánuje rozšíriť zoznam indikácií na kúpeľnú liečbu o tzv. post-covidový syndróm, ktorý vzhľadom na rôznorodosť symptómov ako aj priebeh ochorenia môže na pacientoch zanechať dlhodobý negatívny vplyv.