Kúpele v Sliači opäť organizujú vianočný program i zábavu na Silvestra

Sliač 26. novembra (TASR) - Tradícia otvorenia vianočných kúpeľov v Sliači vo Zvolenskom okrese sa začala minulý rok a v tomto roku pokračuje. Otvorenie sa uskutoční v piatok (29. 11.) popoludní a pre ľudí pripravujú kultúrny program. TASR o tom informovala Anna Jadušová z agentúry, ktorá sa stará o komunikáciu kúpeľov s verejnosťou.



Dodala, že atmosféru adventu v kúpeľoch zažijú návštevníci každý predvianočný víkend. Otvorenie kúpeľného nádvoria bude v piatok o 16.00 h so sprievodom vianočných kolied. Počas celého podvečera bude najmenším návštevníkom k dispozícii zóna pre deti a rodičov v priestoroch spoločenskej miestnosti kúpeľného hotela.



Ako ďalej Jadušová uviedla, v domčekoch vianočnej dediny budú tradičné remeslá a ručne vyrábané lokálne produkty. "Novou tradíciou sa stane hudba z veže, dychové kvinteto svojimi tónmi otvorí vianočnú sezónu a túto symboliku pripomenie aj každú nasledujúcu sobotu až do Vianoc," spomenula s tým, že súčasťou budú tradičné vianočné jedlá i horúce nápoje. V pavilóne na nádvorí kúpeľného hotela návštevníkov privíta Betlehem, ktorý bude zdobiť tento priestor do 6. januára 2025. V programe pre verejnosť budú Kúpele Sliač pokračovať každý adventný víkend. Vonkajšie aktivity doplnia aj vianočné koncerty.



Po dlhšej dobe zároveň kúpele otvoria svoje priestory aj zábave na Silvestra, hudba a tanec budú nielen pre rodičov, ale aj deti.