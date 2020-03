Kúpele v Turčianskych Tepliciach preventívne uzatvorili pre verejnosť

Turčianske Teplice 15. marca (TASR) - Kúpele v Turčianskych Tepliciach v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu preventívne do odvolania uzatvorili pre verejnosť. Prevádzkovateľ zároveň prijal zvýšené hygienické opatrenia a zatvorí prevádzku hotela Royal Palace. Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice o tom informovali na svojej internetovej stránke.



Hotel uzatvoria kúpele od 16. marca do 9. apríla. Liečebné domy Veľká Fatra, Aqua a Malá Fatra sú otvorené len pre ubytovaných hostí. Pre verejnosť je uzatvorený až do odvolania aj miestny akvapark, spoločnosť zároveň zakázala pre neubytovaných klientov ambulantný predaj procedúr.



"Každý ubytovaný klient musí absolvovať vstupné lekárske vyšetrenie, v prípade zaznamenania akéhokoľvek príznaku choroby je kúpeľný pobyt bezodkladne ukončený, respektíve klienta na pobyt neprijmeme," upozornila spoločnosť.



Kúpele prijali i zvýšené hygienické opatrenia a zároveň odporúčajú klientom, aby nenavštevovali zariadenia mimo areálu.