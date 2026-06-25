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Kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach rozsvietia nové osvetlenie
Kúpeľný park je národnou kultúrnou pamiatkou, s rozlohou 18 hektárov je jedným z najväčších kúpeľných parkov na Slovensku.
Autor TASR
Trenčianske Teplice 25. júna (TASR) - Po niekoľkomesačnej rekonštrukcii osvetlenia vo štvrtok večer symbolicky pred Mostom slávy slávnostne rozsvietia Kúpeľný park v Trenčianskych Tepliciach. Informovala o tom nezisková organizácia Hodnoty života, ktorá na rekonštrukciu osvetlenia získala viac ako 440.000 eur z Fondu na podporu cestovného ruchu.
Kúpeľný park je národnou kultúrnou pamiatkou, s rozlohou 18 hektárov je jedným z najväčších kúpeľných parkov na Slovensku. Podľa riaditeľa neziskovej organizácie Hodnoty života Tomáša Vranku je rekonštrukcia osvetlenia prvou fázou revitalizácie vzácneho parku.
Výkopové práce na niekoľko kilometrov káblov sa robili výhradne ručne, stavebná technika bola nasadená len minimálne. Akékoľvek činnosti súvisiace s rekonštrukciou podliehali schváleniu Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Počas výkopových prác sa dbalo na ochranu koreňového systému drevín a všeobecne ochranu všetkých rastlín. Osvetlenie parku bolo zastarané a vykazovalo dlhodobo technické nedostatky.
Na rekonštrukciu osvetlenia by chcela nezisková organizácia nadviazať ďalšími etapami. Rýchlosť rekonštrukcie bude závisieť od toho, či sa im podarí uspieť vo výzvach tak, ako v prípade osvetlenia parku. Snahou organizácie je dostať vzácny park do podoby, akú si pamätajú z minulosti.
Hodnoty života je nezisková organizácia zameraná na poskytovanie všeobecne prospešných služieb, najmä v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, zachovania prírodných, kultúrnych a duchovných hodnôt. Jednou z priorít je aj revitalizácia a obnova zelených plôch predovšetkým v kúpeľnej zóne mesta Trenčianske Teplice.
Kúpeľný park je národnou kultúrnou pamiatkou, s rozlohou 18 hektárov je jedným z najväčších kúpeľných parkov na Slovensku. Podľa riaditeľa neziskovej organizácie Hodnoty života Tomáša Vranku je rekonštrukcia osvetlenia prvou fázou revitalizácie vzácneho parku.
Výkopové práce na niekoľko kilometrov káblov sa robili výhradne ručne, stavebná technika bola nasadená len minimálne. Akékoľvek činnosti súvisiace s rekonštrukciou podliehali schváleniu Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Počas výkopových prác sa dbalo na ochranu koreňového systému drevín a všeobecne ochranu všetkých rastlín. Osvetlenie parku bolo zastarané a vykazovalo dlhodobo technické nedostatky.
Na rekonštrukciu osvetlenia by chcela nezisková organizácia nadviazať ďalšími etapami. Rýchlosť rekonštrukcie bude závisieť od toho, či sa im podarí uspieť vo výzvach tak, ako v prípade osvetlenia parku. Snahou organizácie je dostať vzácny park do podoby, akú si pamätajú z minulosti.
Hodnoty života je nezisková organizácia zameraná na poskytovanie všeobecne prospešných služieb, najmä v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, zachovania prírodných, kultúrnych a duchovných hodnôt. Jednou z priorít je aj revitalizácia a obnova zelených plôch predovšetkým v kúpeľnej zóne mesta Trenčianske Teplice.