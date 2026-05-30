Kúpeľnú sezónu v Piešťanoch otvoria posvätením termálneho prameňa
Autor TASR
Piešťany 30. mája (TASR) - Letnú kúpeľnú sezónu v meste Piešťany otvoria v sobotu o 10.00 h vo Vojenskom kúpeľnom ústave posvätením termálneho prameňa. Organizátori chcú podujatím pripomenúť bohatú históriu kúpeľníctva a balneológie v meste, ako aj význam liečivých prameňov, ktoré do Piešťan privádzajú návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia. TASR to uviedol primátor mesta Peter Jančovič.
Spomenul, že hlavnú budovu ústavu vybudovali v roku 1863. „Ide o významné miesto spojené s vývojom kúpeľníctva v Piešťanoch i samotnej kúpeľnej obce. Vojenský kúpeľný ústav sa nachádza priamo na území mesta a disponuje vlastným liečivým prameňom, pričom liečba tam prebieha už dlhé desaťročia,“ ozrejmil.
Požehnanie prameňa v ústave je podľa Jančoviča symbolické požehnanie všetkých prameňov vyvierajúcich na území Piešťan. „Je to oslava toho, že tu máme takýto dar liečivých prameňov, vďaka ktorým sa sem chodia liečiť ľudia nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta,“ uviedol.
Po požehnaní sa účastníci presunú v sprievode po Teplickej ulici cez Námestie slobody a pešiu zónu až k hudobnému pavilónu na kúpeľnom ostrove, kde bude pokračovať hlavná časť kultúrneho programu.
Trasa sprievodu má podľa Jančoviča tiež symbolický význam. „Teplická ulica svojím názvom odkazuje na historický vývoj Piešťan ako kúpeľného mesta. Podujatie bude zároveň pripomienkou a poďakovaním rodine Winterovcov, ktorá sa výrazne zaslúžila o rozvoj kúpeľnej obce a jej rast,“ skonštatoval.
Otvorenie sezóny označil za najvýznamnejšie podujatie v meste. „Je to oslava kúpeľníctva, balneológie a toho, že Piešťany sú miestom, kde sa ľudia prichádzajú liečiť a hľadajú uzdravenie,“ doplnil. Program vyvrcholí v centre mesta v hudobnom pavilóne.
