Piešťany 14. mája (TASR) - Kúpeľný ostrov v Piešťanoch zaplnia historické vozidlá. Prvé zo 108 vozidiel dorazí na ostrov vo štvrtok 30. mája o 17.15 h. Každé ďalšie vozidlo sa zastaví na časovej kontrole pred hotelom Thermia Palace a ďalej bude pokračovať cez Kolonádový most a centrum Piešťan smerom na Vrbové, informovala radnica.



Prehliadka historických vozidiel v Piešťanoch je súčasťou legendárnych pretekov historických vozidiel 500 km slovenských, ktoré sa uskutočnia od 26. do 31. mája. Preteky sú organizované v spolupráci s organizáciou Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), ktorá združuje majiteľov a nadšencov historických vozidiel na celom svete. Každý rok si FIVA vyberie jednu krajinu, v ktorej usporiada svoju svetovú rally. V roku 2024 bude touto krajinou práve Slovensko.



K najzaujímavejším vozidlám, ktoré by na pretekoch mali mať svoje zastúpenie, patria napríklad vozidlá československej produkcie Tatra 77, Tatra 87, ale aj najluxusnejší automobil značky Škoda - Škoda 860, rok výroby 1930. Organizátori očakávajú aj účasť vozidiel Bugatti 57, 35, 46 a ďalších.