< sekcia Regióny
Kúpeľný park Dudince čaká tretia, posledná etapa revitalizácie
Revitalizácia parku sa stretla s pozitívnymi ohlasmi u občanov a návštevníkov mesta.
Autor TASR
Dudince 24. októbra (TASR) - Kúpeľný park v centre Dudiniec čaká tretia etapa jeho revitalizácie. V rámci nej pribudnú v parku pergoly na ťahavé rastliny i vysadené trvalky. Podľa primátora Dušana Strieborného pôjde o finálnu etapu revitalizácie, vďaka ktorej je vstup do tohto kúpeľného mesta estetickejší.
Strieborný priblížil, že práce zrealizujú v rámci projektu výstavby a rekonštrukcie rekreačnej infraštruktúry, na ktorý získali Dudince približne 37.000 eur z výzvy vyhlásenej ministerstvom cestovného ruchu a športu. Z vlastných prostriedkov prispeje mesto sumou približne 4000 eur.
„Dve etapy revitalizácie parku sme realizovali už v minulých rokoch,“ priblížil Strieborný s tým, že v rámci prvej revitalizovali zeleň. Zlikvidovali nežiadúce kríky a nahradili ich novou výsadbou. Následne v druhej etape, ukončenej na jar tohto roka, realizovali rekonštrukciu asfaltových chodníkov a drobnej stavebnej infraštruktúry.
„Na to nadväzujeme treťou etapou, v rámci ktorej osadíme pergoly na ťahavé kríky a vysadíme trvalky,“ podotkol Strieborný s tým, že revitalizácia parku sa stretla s pozitívnymi ohlasmi u občanov a návštevníkov mesta.
Strieborný priblížil, že práce zrealizujú v rámci projektu výstavby a rekonštrukcie rekreačnej infraštruktúry, na ktorý získali Dudince približne 37.000 eur z výzvy vyhlásenej ministerstvom cestovného ruchu a športu. Z vlastných prostriedkov prispeje mesto sumou približne 4000 eur.
„Dve etapy revitalizácie parku sme realizovali už v minulých rokoch,“ priblížil Strieborný s tým, že v rámci prvej revitalizovali zeleň. Zlikvidovali nežiadúce kríky a nahradili ich novou výsadbou. Následne v druhej etape, ukončenej na jar tohto roka, realizovali rekonštrukciu asfaltových chodníkov a drobnej stavebnej infraštruktúry.
„Na to nadväzujeme treťou etapou, v rámci ktorej osadíme pergoly na ťahavé kríky a vysadíme trvalky,“ podotkol Strieborný s tým, že revitalizácia parku sa stretla s pozitívnymi ohlasmi u občanov a návštevníkov mesta.