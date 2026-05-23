< sekcia Regióny
Kúpeľný park v Sliači počas dňa ožíva technikou policajtov
Návštevníkom predvedú zásahy v teréne a priblížia ich postup.
Autor TASR
Sliač 23. mája (TASR) - Kúpeľný park v Sliači oživí v sobotu technika policajtov, vojakov a záchranárov. Súčasťou sú ukážky práce príslušníkov záchranných zložiek. TASR o tom za organizátorov informoval Marek Ondráš z Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene.
Spresnil, že akcia trvá do 17.00 h. Návštevníkom predvedú zásahy v teréne a priblížia ich postup. V nasadení sú aj policajti, hasiči a príslušníci horskej služby. Záujemcovia tiež môžu nazrieť do práce Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.
Ako ďalej uviedol, počas soboty v Sliači vystavujú aj športové vozidlá, v programe je aj autogramiáda členov Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Pre deti zorganizovali zábavu v pene a vozenie na poníkoch. Priestor majú aj vzdelávacie a pohybové aktivity, ukážky prvej pomoci, tombola a ďalší kultúrno-spoločenský program. Súčasťou je poučenie o triedení odpadu i to, ako sa správať a nebrať drogy.
Ondráš spomenul, že pre návštevníkov je k dispozícii záchytné parkovisko v Sliači.
Spresnil, že akcia trvá do 17.00 h. Návštevníkom predvedú zásahy v teréne a priblížia ich postup. V nasadení sú aj policajti, hasiči a príslušníci horskej služby. Záujemcovia tiež môžu nazrieť do práce Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.
Ako ďalej uviedol, počas soboty v Sliači vystavujú aj športové vozidlá, v programe je aj autogramiáda členov Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Pre deti zorganizovali zábavu v pene a vozenie na poníkoch. Priestor majú aj vzdelávacie a pohybové aktivity, ukážky prvej pomoci, tombola a ďalší kultúrno-spoločenský program. Súčasťou je poučenie o triedení odpadu i to, ako sa správať a nebrať drogy.
Ondráš spomenul, že pre návštevníkov je k dispozícii záchytné parkovisko v Sliači.