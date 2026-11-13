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Kúpou polievky pomôže verejnosť ľuďom so psychickými poruchami
Charitatívne podujatie je súčasťou 36. ročníka Festivalu sakrálneho umenia Košice.
Autor TASR
Košice 13. novembra (TASR) - Výťažok z podujatia Polievka sv. Alžbety v piatok od 13.00 do 18.00 h na rohu Alžbetinej a Hlavnej ulice v Košiciach pomôže ľuďom so psychickými poruchami a s ťažkým zdravotným postihnutím. Ako uviedlo mesto na sociálnej sieti, verejnosť si môže kúpiť polievku za dobrovoľný príspevok v minimálnej výške dve eurá.
Vyzbierané peniaze majú byť venované Združeniu príbuzných a priateľov Radosť, ktoré pomáha ľuďom so psychickými poruchami a s ťažkým zdravotným postihnutím.
„Posolstvo svätej Alžbety, patrónky Košíc, žije aj dnes. Pripomína nám, že aj jednoduché gesto môže byť pre človeka v náročnej situácii dôležitým prejavom záujmu, blízkosti a nádeje,“ dodalo s tým, že šošovicovú polievku pripravili šéfkuchári zo združenia Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, ktorí ju už tradične varia v kuchyni Jedáleň Vojvodská Košice.
Mesto doplnilo, že charitatívne podujatie je súčasťou 36. ročníka Festivalu sakrálneho umenia Košice.
Vyzbierané peniaze majú byť venované Združeniu príbuzných a priateľov Radosť, ktoré pomáha ľuďom so psychickými poruchami a s ťažkým zdravotným postihnutím.
„Posolstvo svätej Alžbety, patrónky Košíc, žije aj dnes. Pripomína nám, že aj jednoduché gesto môže byť pre človeka v náročnej situácii dôležitým prejavom záujmu, blízkosti a nádeje,“ dodalo s tým, že šošovicovú polievku pripravili šéfkuchári zo združenia Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, ktorí ju už tradične varia v kuchyni Jedáleň Vojvodská Košice.
Mesto doplnilo, že charitatívne podujatie je súčasťou 36. ročníka Festivalu sakrálneho umenia Košice.