V Handlovej môžu ľudia prispieť na obnovu odevnej banky

Handlová 10. novembra (TASR) - Oblečenie, doplnky, hračky či výbavu do domácnosti si budú môcť záujemcovia zakúpiť na Adventnom bazáriku odevnej banky, ktorý pripravilo v období od 14. novembra do 12. decembra sociálne oddelenie mestského úradu (MsÚ) v Handlovej. Prispejú tiež tak na obnovu priestorov odevnej banky. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Adventný bazárik sa bude konať v priestoroch bývalej krajčírskej dielne v budove Základnej školy na Morovnianskej ceste. "Záujemcovia si môžu vybrať zo širokej ponuky oblečenia, v ponuke sú tiež uteráky, obliečky, kabelky, školské vaky, topánky, knihy, potreby do domácnosti a ďalšie zaujímavosti," načrtla Paulínyová. Čím viac kusov si návštevníci podľa nej odnesú, tým je cena nižšia.



Podľa Jany Polakovičovej zo sociálneho oddelenia MsÚ obdobie pandémie a iných spoločenských zmien akosi potlačilo do úzadia ponuku tejto sociálnej služby v Handlovej. "Počas tohto roka priniesli darcovia do odevnej banky veľké množstvo oblečenia, obuvi a rôznych potrebných vecí do domácnosti," priblížila Polakovičová.



Táto služba podľa nej mnohokrát pomohla a zaslúži si pozornosť. "Netajíme sa tým, že niektoré veci už sa stali retro, ale možno práve v tom spočíva ich zaujímavosť a nájdu svojho majiteľa," podotkla.



"Adventný bazárik tiež v sebe nesie pridanú hodnotu v podobe opakovaného použitia nielen odevov, čím ľudia pomôžu i prírode," doplnila primátorka Silvia Grúberová. Cieľom bazárika je podľa nej predovšetkým pomôcť všetkým, ktorí pomoc potrebujú, starším, mladším, rodinám i jednotlivcom.