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Kurbel predstavil volebný tím a základné priority volebného programu
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Autor TASR
Sereď 4. septembra (TASR) - Primátor Serede Ondrej Kurbel, ktorý sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách opäť uchádzať o uvedený post, na piatkovom tlačovom brífingu predstavil i volebný tím a základné priority volebného programu. Kandidovať chce aj na poslanca Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) spolu s ďalšími primátormi a starostami z okresu Galanta.
Spomenul, že za uplynulé štyri roky sa mestu podarilo získať viac ako desať miliónov eur z externých zdrojov. „Najväčším dôvodom mojej opätovnej kandidatúry je práve zodpovednosť dotiahnuť do úspešného konca to, čo sme rozbehli,“ povedal. Dodal, že nechce presviedčať veľkými sľubmi, ale výsledkami práce.
Skonštatoval, že jeho tím zahŕňa kandidátov s rôznymi skúsenosťami a odborným zameraním. Program pre mesto stojí na štyroch pilieroch - bezpečná a súdržná Sereď, zelená, čistejšia a klimaticky odolná Sereď, aktívna Sereď s budúcnosťou a moderná a fungujúca Sereď.
Medzi plánované priority patria posilnenie bezpečnosti a sociálnej podpory, rozvoj zelene a verejných priestorov, obnova športovej a kultúrnej infraštruktúry či systematická obnova chodníkov a ciest. Tím chce tiež pokračovať v digitalizácii služieb, regulovanom parkovaní a budovaní cyklotrás.
Kurbel zároveň predstavil spoločnú kandidatúru viacerých primátorov a starostov za poslancov TTSK. O poslanecký mandát v zastupiteľstve sa za okres Galanta budú uchádzať aj primátor Galanty Peter Kolek, primátor Sládkovičova Gábor Krommer, starosta obce Gáň Juraj Dovina, starosta Tomášikova Zoltán Horváth a starosta Jelky Gabriel Kiš.
Kandidáti zároveň zdôraznili spoluprácu bez politickej a národnostnej príslušnosti. Podľa neho je pre rozvoj miest a obcí dôležitá spolupráca s krajom, najmä pri získavaní externých zdrojov.
Jednou z priorít má byť bezpečnosť. Kurbel chce na krajskej úrovni otvoriť aj otázku obnovenia „záchytiek“ pre osoby pod vplyvom návykových látok, ktoré podľa neho v súčasnosti zaťažujú políciu a zdravotníctvo.
O post primátora mesta Sereď sa budú okrem Kurbela uchádzať aj Branislav Kružlík a Daniela Vašková Kasáková. Podľa informácií zverejnených mestom o pozície poslancov do mestského zastupiteľstva zabojuje 43 kandidátov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Spomenul, že za uplynulé štyri roky sa mestu podarilo získať viac ako desať miliónov eur z externých zdrojov. „Najväčším dôvodom mojej opätovnej kandidatúry je práve zodpovednosť dotiahnuť do úspešného konca to, čo sme rozbehli,“ povedal. Dodal, že nechce presviedčať veľkými sľubmi, ale výsledkami práce.
Skonštatoval, že jeho tím zahŕňa kandidátov s rôznymi skúsenosťami a odborným zameraním. Program pre mesto stojí na štyroch pilieroch - bezpečná a súdržná Sereď, zelená, čistejšia a klimaticky odolná Sereď, aktívna Sereď s budúcnosťou a moderná a fungujúca Sereď.
Medzi plánované priority patria posilnenie bezpečnosti a sociálnej podpory, rozvoj zelene a verejných priestorov, obnova športovej a kultúrnej infraštruktúry či systematická obnova chodníkov a ciest. Tím chce tiež pokračovať v digitalizácii služieb, regulovanom parkovaní a budovaní cyklotrás.
Kurbel zároveň predstavil spoločnú kandidatúru viacerých primátorov a starostov za poslancov TTSK. O poslanecký mandát v zastupiteľstve sa za okres Galanta budú uchádzať aj primátor Galanty Peter Kolek, primátor Sládkovičova Gábor Krommer, starosta obce Gáň Juraj Dovina, starosta Tomášikova Zoltán Horváth a starosta Jelky Gabriel Kiš.
Kandidáti zároveň zdôraznili spoluprácu bez politickej a národnostnej príslušnosti. Podľa neho je pre rozvoj miest a obcí dôležitá spolupráca s krajom, najmä pri získavaní externých zdrojov.
Jednou z priorít má byť bezpečnosť. Kurbel chce na krajskej úrovni otvoriť aj otázku obnovenia „záchytiek“ pre osoby pod vplyvom návykových látok, ktoré podľa neho v súčasnosti zaťažujú políciu a zdravotníctvo.
O post primátora mesta Sereď sa budú okrem Kurbela uchádzať aj Branislav Kružlík a Daniela Vašková Kasáková. Podľa informácií zverejnených mestom o pozície poslancov do mestského zastupiteľstva zabojuje 43 kandidátov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.