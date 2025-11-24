< sekcia Regióny
Kuriér vo Veľkej Pake pri cúvaní zachytil dôchodkyňu,na mieste zomrela
Podľa prvotných informácií mal 23-ročný vodič dodávky začať cúvať, pričom si nevšimol staršiu ženu, ktorá mala v tom čase kráčať po ceste, a došlo k ich stretu.
Bratislava 24. novembra (TASR) - Kuriér v obci Veľká Paka pri cúvaní zachytil dôchodkyňu, ktorá na mieste zomrela. Informovala o tom trnavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa prvotných informácií mal 23-ročný vodič dodávky začať cúvať, pričom si nevšimol staršiu ženu, ktorá mala v tom čase kráčať po ceste, a došlo k ich stretu. Seniorka utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla,“ uviedla polícia.
Vodiča podľa nej podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Nehodu vyšetruje dunajskostredský vyšetrovateľ.
Polícia vodičov upozornila, aby sa pri cúvaní vždy presvedčili, či sa za vozidlom alebo v jeho blízkosti nenachádzajú iní účastníci cestnej premávky.
