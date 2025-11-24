Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 24. november 2025Meniny má Emília
Kuriér vo Veľkej Pake pri cúvaní zachytil dôchodkyňu,na mieste zomrela

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Podľa prvotných informácií mal 23-ročný vodič dodávky začať cúvať, pričom si nevšimol staršiu ženu, ktorá mala v tom čase kráčať po ceste, a došlo k ich stretu.

Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Kuriér v obci Veľká Paka pri cúvaní zachytil dôchodkyňu, ktorá na mieste zomrela. Informovala o tom trnavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Podľa prvotných informácií mal 23-ročný vodič dodávky začať cúvať, pričom si nevšimol staršiu ženu, ktorá mala v tom čase kráčať po ceste, a došlo k ich stretu. Seniorka utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla,“ uviedla polícia.

Vodiča podľa nej podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Nehodu vyšetruje dunajskostredský vyšetrovateľ.

Polícia vodičov upozornila, aby sa pri cúvaní vždy presvedčili, či sa za vozidlom alebo v jeho blízkosti nenachádzajú iní účastníci cestnej premávky.

.

