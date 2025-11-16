< sekcia Regióny
Kurikulárnu reformu pilotne testujú všetky ZŠ v pôsobnosti Žiliny
Mesto vytvára pre školy priestor na vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností.
Autor TASR
Žilina 16. novembra (TASR) - Do pilotného overovania kurikulárnej reformy vo vzdelávaní sú v Žiline od septembra zapojené všetky základné školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Informoval o tom žilinský primátor Peter Fiabáne.
Ide podľa neho o významný krok, ktorý má priniesť kvalitnejšie vzdelávanie, väčšiu slobodu pre školy a viac priestoru na rozvoj potenciálu každého dieťaťa. Nové vzdelávacie programy kladú dôraz aj na prepojenie predmetov, projektové učenie a aktívnu účasť žiakov na vyučovaní.
„Uvedomujeme si dôležitosť kvalitného a moderného vzdelávania, preto sa do reformy zapojili všetky základné školy v pôsobnosti mesta. Naším cieľom je, aby zariadenia neboli pre žiakov len miestom na získavanie vedomostí, ale aj priestorom na objavovanie, tvorenie a rozvíjanie zručností. Vďaka reforme môžu učitelia zároveň lepšie prispôsobiť vyučovanie potrebám svojich žiakov a priniesť do hodín viac kreativity,“ doplnil primátor.
Mesto Žilina vytvára pre školy priestor na vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností. Učitelia sa zúčastňujú na odborných školeniach a workshopoch, ktoré im pomáhajú pripraviť sa na nové vzdelávacie prístupy.
„Učitelia sú kľúčom k úspechu celej reformy. Chceme im vytvoriť také podmienky, aby cítili podporu, mohli experimentovať a hľadať nové spôsoby, ako žiakov motivovať,“ uzavrel Fiabáne.
