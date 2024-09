Kurikulum zavádza od septembra ďalších desať škôl vo Zvolenskom okrese

Zvolen 3. septembra (TASR) - Medzi základnými školami, ktoré od nového školského roka 2024/2025 zavádzajú nový štátny vzdelávací program (ŠVP), je aj ďalších desať vo Zvolenskom okrese. Doteraz doň bola zapojená iba Súkromná základná škola Zaježová v Pliešovciach. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytlo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



Podľa údajov z prihlasovania o podporu pri zavádzaní nového programu sa od septembra pridávajú aj školy vo Zvolene, Zvolenskej Slatine, v Očovej, Dobrej Nive i Sliači. "Do implementácie nového ŠVP však môžu školy vstúpiť od 1. septembra tohto roka aj bez registrácie," objasňuje. Výhodou registrácie bola adresná pomoc a podpora ešte pred začiatkom nového školského roka. Kurikulárna reforma má naučiť deti samostatne myslieť, konať a rozhodovať.



Súkromnú základnú školu v Zaježovej zriaďuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. V jednej skupine sa vzdelávajú žiaci viacerých ročníkov. "Našou snahou je dlhodobo poskladať vyučovanie tak, aby bolo pre deti pútavé, zážitkové a zmysluplné. Zároveň však nezabúdame na štátne štandardy," povedala TASR riaditeľka Martina Štesková. Podľa nej prostredie prírody v okolí Zaježovej vyzýva na experimentovanie, učenie von, prepájanie jednotlivých predmetov a aktívne učenie sa. "Snažíme sa podporovať individuálny rast každého dieťaťa, preto do vyučovania zapájame okrem získavania akademických vedomostí aj rozvoj zručností a postojov," spomenula. Doplnila, že na učenie sa pozerajú z viacerých strán a žiaci sú jeho aktívnymi účastníkmi. Za dôležitý považujú individuálny prístup a na osobný rast nastavené myslenie.



Približne 400 základných škôl prešlo od tohto školského roka na nový systém vzdelávania. "Tým, že už máme prvých 39 škôl za sebou, už je nový systém pripravený na takzvané vzdelávacie cykly. Vypracovali sa typizované školské vzdelávacie programy," zhodnotil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) s tým, že pilotné školy už postupujú do druhého ročníka.