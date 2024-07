Kurikulum zavedie od septembra ďalších sedem škôl v Detvianskom okrese

Detva 21. júla (TASR) - Medzi základnými školami, ktoré budú od školského roka 2024/2025 zavádzať nový štátny vzdelávací program (ŠVP), je aj ďalším sedem v Detvianskom okrese. V súčasnosti je doň zapojená Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača v Detve. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytlo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



Podľa údajov z prihlasovania o podporu pri zavádzaní nového programu sa od septembra pridajú aj dve školy v Hriňovej, po jednej vo Vígľaši a v obci Kriváň a ostatné tri v Detve. "Do implementácie nového ŠVP však budú môcť školy vstúpiť od 1. septembra tohto roka aj bez registrácie. Stačí oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom rezortného informačného systému," objasňuje. Výhodou registrácie bola adresná pomoc a podpora ešte pred začiatkom nového školského roka.



Ako TASR povedala riaditeľka zapojenej školy v Detve Margita Gajdošová, pre kurikulárnu reformu zmenili organizáciu vyučovania. Hodina trvá 90 minút a nazýva sa blok. "Je dlhá a učiteľ môže používať rôzne metódy, pri ktorých sú deti stále aktívne," vysvetlila.



Poznamenala, že základom nového programu je spájanie aktivity, vedomostí a zručností so zážitkom. Téma je niekedy vystavaná tak, že žiaci idú s pracovným listom von. Majú text, z ktorého vyvodia vedomosť, vyriešia úlohu, ktorej výsledok použijú v ďalšej. "Striedajú prostredie, nie sú stále len v lavici a úlohy im podávame netradične," zdôraznila.



Podľa nej je dôležitá aj tvorivosť učiteľov, pretože musia všetko prepájať. Priblížila, že príkladom je téma Poľana, kde majú prírodné vedy prepojené s matematikou i so slovenským jazykom. Keď idú deti von, sú aj v pohybe. "Učiteľ musí na sebe pracovať a chcieť viesť mládež k tomu, aby dostala viac ako len učivo, ktoré je veľakrát nepotrebné," podotkla.



Kurikulárna reforma, ktorú od septembra minulého roka zaviedli v 39 základných školách v rámci Slovenska, má naučiť deti samostatne myslieť, konať a rozhodovať.