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KURIOZITA V PRIEVIDZI: Muž prišiel na preskúšanie na inšpektorát OPITÝ
Polícia v tejto súvislosti pripomína, že alkohol za volant nepatrí.
Autor TASR
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Prievidza 8. júla (TASR) - Alkohol v dychu namerali policajti v pondelok (6. 7.) na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Prievidzi 44-ročnému mužovi, ktorý tam mal absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti po skončení zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Trenčianska krajská polícia o tom v stredu informovala na sociálnej sieti.
„Počas praktickej časti skúšky si skúšobní komisári všimli nezvyčajné správanie muža, ktoré vzbudilo podozrenie, že by mohol byť pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Na miesto preto privolali hliadku dopravnej polície, ktorá u neho vykonala dychovú skúšku,“ uviedla polícia.
Podozrenie policajtov sa podľa nej potvrdilo. „Dychová skúška preukázala hodnotu 1,54 promile alkoholu. Pri opakovanom meraní mužovi namerali hodnotu 1,63 promile alkoholu,“ konkretizovala.
Polícia v tejto súvislosti pripomína, že alkohol za volant nepatrí. „A to bez ohľadu na to, či ide o bežnú jazdu alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti,“ dodala.
„Počas praktickej časti skúšky si skúšobní komisári všimli nezvyčajné správanie muža, ktoré vzbudilo podozrenie, že by mohol byť pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Na miesto preto privolali hliadku dopravnej polície, ktorá u neho vykonala dychovú skúšku,“ uviedla polícia.
Podozrenie policajtov sa podľa nej potvrdilo. „Dychová skúška preukázala hodnotu 1,54 promile alkoholu. Pri opakovanom meraní mužovi namerali hodnotu 1,63 promile alkoholu,“ konkretizovala.
Polícia v tejto súvislosti pripomína, že alkohol za volant nepatrí. „A to bez ohľadu na to, či ide o bežnú jazdu alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti,“ dodala.