KURIÓZNY SILVESTER: Zdravotníci pomohli aj mužovi s rukou v mlynčeku

Levice 3. januára (TASR) - Zdravotníci urgentného príjmu v levickej nemocnici riešili počas tohtoročného Silvestra predovšetkým pacientov s tráviacimi ťažkosťami a úrazy. Podľa vedúcej sestry urgentného príjmu Magdalény Levákovej šlo predovšetkým o pády, popáleniny po pyrotechnike a ďalšie úrazy z nedbanlivosti.



Veľa pacientov prijatých počas silvestrovskej noci bolo tiež pod vplyvom alkoholu. "Najkurióznejší bol prípad muža, ktorý prišiel do nemocnice aj s mlynčekom, v ktorom mu uviazol nôž aj ruka," uviedla Leváková.



Ako pripomenula, počas silvestrovskej noci nie sú netradičné ani alergické prejavy po konzumácii jedla. "V porovnaní so všednými dňami prichádza do levickej nemocnice počas Silvestra o 20 percent viac ľudí s úrazmi a o desať percent viac pacientov s bolesťami brucha," dodala Leváková.