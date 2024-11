Kurz stimulácie prinesie do FNsP v Žiline kvalitnejšiu starostlivosť

Žilina 17. novembra (TASR) - Kolektív oddelenia neonatológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline absolvoval špecializovaný kurz bazálnej stimulácie. Koncept skvalitňuje starostlivosť najmä o predčasne narodené deti a deti s vážnymi zdravotnými problémami. Do vzdelávacej aktivity sa zapojili lekárky i sestry z oddelenia. TASR o tom informovala hovorkyňa žilinskej nemocnice Zuzana Fialová.



"Podstatou konceptu bazálnej stimulácie je pozitívny vplyv na pacienta prostredníctvom stimulácie zmyslového vnímania, najmä kožného, vestibulárneho a proprioceptívneho," uviedla Fialová.



Tento prístup má podľa nej obrovský význam obzvlášť v neonatológii, kde pomáha zmierňovať stresovú záťaž novorodencov, podporuje ich senzorický a motorický vývoj a prispieva k lepšiemu psychosociálnemu a emocionálnemu rozvoju.



Kurz bazálnej stimulácie považuje primárka oddelenia neonatológie Zuzana Pažická za kľúčový krok pre ďalší rozvoj oddelenia. "Novorodencom, najmä predčasne narodeným deťom, prináša neoceniteľnú pomoc, pretože okrem zníženia stresu a podpory fyzického a emocionálneho vývoja umožňuje aktívnejšie sa podieľať na starostlivosti o dieťa aj rodičom. Je to nesmierne dôležité pre ich pocit väzby a kontroly v období, ktoré môže byť značne stresujúce," vysvetlila Pažická.



Špecializovaný kurz v žilinskej nemocnici realizovali v dvoch termínoch pod vedením certifikovanej lektorky a riaditeľky českého INSTITUT-u Bazální stimulace podle profesora Dr. Fröhlicha Karolíny Maloň Friedlovej. Zameral sa na teoretickú a praktickú časť, kde účastníci získali nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti prostredníctvom konkrétnych techník.



Zapojenie oddelenia neonatológie žilinskej nemocnice do vzdelávacieho projektu podporila Nadácia Kia Slovakia. Neonatológia má aktuálne plne zaškolený personál na implementáciu bazálnej stimulácie do ošetrovateľskej praxe. "Súčasťou kurzu je aj certifikát, čo zvyšuje prestíž pracoviska v rámci Slovenska i celej Európy," dodala Fialová.