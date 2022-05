Kusý: Do štvrtka musia byť splnené podmienky pre finále pohára

Bratislava 3. mája (TASR) – Na to, aby futbal nemusel ustúpiť chuligánom, má byť zo strany polície, Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a klubov splnených sedem podmienok. Na sociálnej sieti to v súvislosti s nedeľným (8. 5.) finále 53. ročníka futbalového Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2021/2022 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave uviedol starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý.



"Štvrtok bude deň D – dovtedy musia byť podmienky pre finále pohára v Bratislave splnené. Futbal a slušní fanúšikovia by v nedeľu v Bratislave, žiaľ, bez nich v hlavnej úlohe neboli. A bez toho to nemá žiadny zmysel,“ píše Kusý.



Tvrdí, že každý v tejto chvíli vie, čo má robiť a podmienky sú splniteľné. "Áno, niektoré, ako napríklad výrazné navýšenie počtu usporiadateľov na zápase, ktorí budú dohliadať na poriadok, budú aj niečo stáť, ale niektoré si žiadajú vyslovene len trochu dobrej vôle,“ uvádza.



SFZ v pondelok (2. 5.) informoval, že starosta s vyslovením niekoľkých podmienok odsúhlasil konanie finále 53. ročníka futbalového Slovenského pohára -Slovnaft Cupu a zápas medzi ŠK Slovan Bratislava a Spartakom Trnava sa uskutoční v nedeľu aj s divákmi na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.



Kapacita štadióna bude znížená z 22.500 na 16.000, rozdelený bude na štyri časti, fankluby budú za bránkami. Vstupenky sa budú predávať, na meno a priezvisko, kontroly pri vstupe na štadión budú dvojstupňové a do sektorov vyradených fanklubom nebudú vpustení žiadni diváci s inou štátnou príslušnosťou. Fanúšikovia Spartaka Trnava pricestujú do Bratislavy špeciálnym vlakom na stanicu Nové Mesto, odkiaľ ich na štadión privezú vyhradené autobusy.