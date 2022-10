Kusý vyčíta nečinnosť pri stavbe trate v Petržalke, Vallo sa bráni

Bratislava 18. októbra (TASR) - Starosta bratislavského Nového Mesta a kandidát na primátora Bratislavy Rudolf Kusý vyčíta súčasnému primátorovi a oponentovi v boji o primátorské kreslo Matúšovi Vallovi nečinnosť pri stavbe električkovej trate v Petržalke. Trvá zároveň na tom, že čerpanie eurofondov na kľúčovú dopravnú stavbu v hlavnom meste je ohrozené. Vallo jeho kritiku odmieta. Odkazuje, že eurofondy ohrozené nie sú a peniaze na električku sú a budú.



Kusý sa odvoláva napríklad na medializované informácie, podľa ktorých ministerstvo dopravy stále neeviduje od hlavného mesta žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP). Rezort ju očakáva do konca mesiaca. Magistrát v tejto súvislosti odkázal, že žiadosť doteraz posudzovala Európska komisia (JASPERS), následne bude formálne spracovaná na ministerstve. Podklady zaslalo mesto rezortu začiatkom apríla.



"Proces spracovania žiadosti trvá niekoľko mesiacov v konzultácii s EK a aktuálne prebieha v riadnom režime bez zdržaní," uviedla v reakcii pre TASR hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Procesovanie žiadosti o financie z EÚ až po začatí prác je podľa nej štandardný proces. "Tento projekt bol už s ministerstvom vopred dohodnutý a s financovaním zo zdrojov EÚ sa rátalo," doplnila.



Podľa Kusého je pri projekte ohrozené aj čerpanie eurofondov. Bratislave podľa neho hrozí, že príde o 100 miliónov eur určených na výstavbu električky do konca roka 2023. Poukazuje tiež na to, že 240 miliónov eur, ktoré vedenie mesta spomína na dopravné projekty pre hlavné mesto v ďalšom programovacom období, nemusia byť určené výhradne pre Bratislavu. "Nová električka, ktorá mala slúžiť viac ako 100.000 Petržalčanom, nebude opäť v sľubovanom čase, pretože mesto bude musieť hľadať financie inde," podotkol Kusý.



Magistrát pozornosť upriamuje na uznesenie vlády SR z konca júna, ktorým schválila návrh programu Slovensko na roky 2021 - 2027. Súčasťou materiálu bol aj návrh rozdelenia eurofondov na ďalšie programové obdobie v celkovej hodnote viac ako 12 miliárd eur. "Vrátane alokácie 228,89 miliónov eur na udržateľnú mobilitu v Bratislave," zdôraznila Schmucková.



Podľa uznesenia mala šéfka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Veronika Remišová (Za ľudí) predložiť Európskej komisii návrh programu Slovensko na schválenie. Bez jeho schválenia sa nespustili ani prvé výzvy nových eurofondov. "Ministerstvo má od mesta aj podrobný zoznam dopravných projektov vrátane možnosti dofinancovania zvyšných prác na petržalskej električke prostredníctvom fázovania," doplnila Schmucková.