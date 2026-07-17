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Kvakovce žiadajú pomôcť s výstavbou promenády a múzea na Domaši
Obec už zabezpečila pozemky, projektovú dokumentáciu, povolenia, položkové rozpočty aj dodávateľa stavby.
Autor TASR
Kvakovce 17. júla (TASR) - Obec Kvakovce potrebuje finančnú pomoc pri realizácii Národného centra vodných športov, oddychu a športovej histórie na Domaši. Na projekt za asi 6,5 milióna eur má obec pripravené stavebné povolenia, ukončené verejné obstarávanie i podpísanú zmluvu s dodávateľom. Podľa starostu Kvakoviec Radovana Kapraľa problémom sú neoprávnené výdavky približne 900.000 eur, ktoré samospráva nedokáže uhradiť z vlastných zdrojov.
„Bez pomoci samosprávneho kraja alebo vlády to nebudeme vedieť zrealizovať. Pripravení sme tak, že stavenisko by sme mohli odovzdať prakticky zajtra,“ uviedol Kapraľ. Obec s asi 400 obyvateľmi má podľa neho na projekt schválených približne 5,5 milióna eur z európskych zdrojov. Okrem neoprávnených výdavkov však musí zabezpečiť aj osempercentné spolufinancovanie.
Obec už zabezpečila pozemky, projektovú dokumentáciu, povolenia, položkové rozpočty aj dodávateľa stavby. Súčasťou projektu má byť nábrežná promenáda, Múzeum športových hrdinov, úprava pláží a ďalšia rekreačná infraštruktúra. Starosta upozornil, že možnosti obecného rozpočtu obmedzila aj nepriaznivá minuloročná turistická sezóna na Domaši. Malá samospráva si zároveň podľa neho nemôže dovoliť prijať vysoký úver.
Kapraľ tvrdí, že pri príprave zámerov finančné rámce vznikali na základe odhadov bez podrobných realizačných projektov. Až pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok museli samosprávy predložiť podrobné rozpočty, ktoré ukázali reálne náklady. „My sme svoje možnosti vyčerpali. Teraz je na rade štát a samosprávny kraj, aby povedali, čo ďalej,“ skonštatoval starosta. Dodal, že aj napriek nárastu nákladov sa obci vo verejnom obstarávaní podarilo cenu promenády výrazne znížiť.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) uviedol, že projekt považuje za významnú investíciu pre rozvoj cestovného ruchu na Domaši. Je súčasťou integrovanej stratégie rozvoja územia a nadväzuje na ďalšie plánované investície, medzi ktoré patria promenády a sieť typizovaných prístavísk pre vodné športy a rekreáciu v obciach pri vodnej nádrži.
Kraj potvrdil, že projekt posudzoval v rámci mechanizmu integrovaných územných investícií. Rada partnerstva PSK schválila projekt v plnom rozsahu, o ktorý obec požiadala, bez krátenia oprávnených výdavkov. Následne preverovali aj možnosti zabezpečenia dodatočných zdrojov. V príslušnom opatrení už nie je voľná finančná alokácia, ktorú by bolo možné použiť na zvýšenie podpory projektu.
Podobné požiadavky na krytie spoluúčasti alebo výdavkov, ktoré nemožno financovať z fondov Európskej únie, podľa kraja prichádzajú aj z ďalších častí regiónu a presahujú možnosti jeho rozpočtu. „Otvorenie možnosti spolufinancovania spoluúčasti a krytia výdavkov neoprávnených na financovanie z fondov EÚ zo strany PSK pre obce a mestá v rámci osobitnej výzvy preto v období konsolidácie verejných zdrojov a ich obmedzených limitov aktuálne považujeme za nerealizovateľné,“ uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
Komunikácia medzi PSK a obcou Kvakovce podľa stanoviska pokračuje v súvislosti s realizáciou integrovaných územných investícií. Kraj deklaroval, že je pripravený poskytovať obci metodickú a odbornú pomoc. Prípadné nové finančné možnosti by podľa neho bolo možné posúdiť, ak by došlo k zmene podmienok alebo uvoľneniu ďalších zdrojov.
„Bez pomoci samosprávneho kraja alebo vlády to nebudeme vedieť zrealizovať. Pripravení sme tak, že stavenisko by sme mohli odovzdať prakticky zajtra,“ uviedol Kapraľ. Obec s asi 400 obyvateľmi má podľa neho na projekt schválených približne 5,5 milióna eur z európskych zdrojov. Okrem neoprávnených výdavkov však musí zabezpečiť aj osempercentné spolufinancovanie.
Obec už zabezpečila pozemky, projektovú dokumentáciu, povolenia, položkové rozpočty aj dodávateľa stavby. Súčasťou projektu má byť nábrežná promenáda, Múzeum športových hrdinov, úprava pláží a ďalšia rekreačná infraštruktúra. Starosta upozornil, že možnosti obecného rozpočtu obmedzila aj nepriaznivá minuloročná turistická sezóna na Domaši. Malá samospráva si zároveň podľa neho nemôže dovoliť prijať vysoký úver.
Kapraľ tvrdí, že pri príprave zámerov finančné rámce vznikali na základe odhadov bez podrobných realizačných projektov. Až pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok museli samosprávy predložiť podrobné rozpočty, ktoré ukázali reálne náklady. „My sme svoje možnosti vyčerpali. Teraz je na rade štát a samosprávny kraj, aby povedali, čo ďalej,“ skonštatoval starosta. Dodal, že aj napriek nárastu nákladov sa obci vo verejnom obstarávaní podarilo cenu promenády výrazne znížiť.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) uviedol, že projekt považuje za významnú investíciu pre rozvoj cestovného ruchu na Domaši. Je súčasťou integrovanej stratégie rozvoja územia a nadväzuje na ďalšie plánované investície, medzi ktoré patria promenády a sieť typizovaných prístavísk pre vodné športy a rekreáciu v obciach pri vodnej nádrži.
Kraj potvrdil, že projekt posudzoval v rámci mechanizmu integrovaných územných investícií. Rada partnerstva PSK schválila projekt v plnom rozsahu, o ktorý obec požiadala, bez krátenia oprávnených výdavkov. Následne preverovali aj možnosti zabezpečenia dodatočných zdrojov. V príslušnom opatrení už nie je voľná finančná alokácia, ktorú by bolo možné použiť na zvýšenie podpory projektu.
Podobné požiadavky na krytie spoluúčasti alebo výdavkov, ktoré nemožno financovať z fondov Európskej únie, podľa kraja prichádzajú aj z ďalších častí regiónu a presahujú možnosti jeho rozpočtu. „Otvorenie možnosti spolufinancovania spoluúčasti a krytia výdavkov neoprávnených na financovanie z fondov EÚ zo strany PSK pre obce a mestá v rámci osobitnej výzvy preto v období konsolidácie verejných zdrojov a ich obmedzených limitov aktuálne považujeme za nerealizovateľné,“ uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
Komunikácia medzi PSK a obcou Kvakovce podľa stanoviska pokračuje v súvislosti s realizáciou integrovaných územných investícií. Kraj deklaroval, že je pripravený poskytovať obci metodickú a odbornú pomoc. Prípadné nové finančné možnosti by podľa neho bolo možné posúdiť, ak by došlo k zmene podmienok alebo uvoľneniu ďalších zdrojov.