Kvalitné stravovanie na školách pomôže Nitre nastaviť výživový poradca

Nitra 2. apríla (TASR) – Nitrianska radnica spúšťa projekt školského výživového poradcu. Pôsobiť by mal v materských i základných školách, jeho úlohou bude zlepšenie stravovania detí. Zároveň bude mestu a školám pomáhať pri skvalitňovaní výživy v jedálňach či pri stravovaní detí s rôznymi diétami.



Radnica chce pri tomto zámere spolupracovať s akadémiou správneho stravovania. „Naše deti, ktoré prichádzajú do škôl, majú často chybné stravovacie návyky. Preto spúšťame projekt výživového poradcu a súčasne spúšťame prieskum spokojnosti rodičov so stravovaním v školských jedálňach,“ uviedla mestská poslankyňa Anna Šmehilová.



Magistrát bude spolupracovať pri svojich aktivitách s výživovou poradkyňou Klaudiou Šugrovou, ktorá už v Nitre pomáhala rozbiehať stravovanie škôlkarov s ochorením na diabetes. „Pri tom sa nám vynorili aj ďalšie témy, ako napríklad stravovanie celiatikov a podobne. Pani Šugrová je diétna sestra, ktorá má bohaté skúsenosti v tejto oblasti a aktívne sa tejto problematike venuje. Chceme, aby sa zapojila do nastavenia týchto procesov na našich školách, pričom bude komunikovať aj s odborom školstva na mestskom úrade,“ uviedla Šmehilová.



V rámci výživového poradenstva chce mesto pracovať predovšetkým s deťmi, napríklad prostredníctvom rôznych workshopov, rozširovaním počtu škôl so zeleninovými bufetmi a ďalšími aktivitami. „Zároveň chcem vhodne nastaviť aj komunikáciu s rodičmi, aby sme pozitívne pôsobili aj na nich,“ dodala Šmehilová.